Башкирская неделя: соль суда, войны энергетиков и преступное сообщество нефтяного университета

Главные события уходящей недели Башкортостана: «соль» суда, рост коммунальных тарифов и другие новости

На этой неделе Башкирия неожиданным образом прославилась на всю Россию благодаря сообщениям о насыпанной в зале суда полоске соли (или другого порошка). Также в Уфе произошел пожар в историческом здании, что породило слухи о возможном поджоге. Масла в огонь подлили слова мэра Ялалова о надоевшем всем разрушающемся здании. А ФК «Уфа» проиграл первый товарищеский матч на сборах перед Лигой Европы.

Скандал с солью в зале суда

В понедельник, 25 июня, в башкирских СМИ появилась информация о судье Ленинского райсуда Уфы Наиле Идиятовой. Группа правозащитниц рассказала, что в зале для заседаний судья рассыпала по периметру соль, огородив таким образом свой стол. За день сообщения о «судье-шамане» распространились на федеральном уровне.

Однако источником информации стали правозащитники Альмира Жукова и Рамиля Саитова, выступающие против построенного в Уфе завода «Кроношпан-Башкортостан». Репутация обеих небезупречна и даже скандальна. Например, первую считал заказчиком своего избиения член местного отделения партии «Яблоко» Дамир Гарифуллин. Вторая была известной бизнес-леди, но развод с мужем привел к разделу сети магазинов «Добрый день», наблюдению у психиатров и даже лишению свободы. На этой же неделе Саитову задержали на другом заседании. За брошенную в судью сумку.

При этом юристы, работавшие с Идиятовой, наоборот характеризуют ее только положительно.

«Не наблюдал за ней чего-то необычного. На судебных заседаниях, на которых я присутствовал, ведет себя вполне адекватно, не грубит, не перебивает. Ее решения были вполне адекватные», — рассказал «Реальному времени» адвокат коллегии адвокатов «Мустафин и партнеры», преподаватель БашГУ Булат Мустафин.

Сама Идиятова говорила в интервью 2014 года, что судья должен делать все, чтобы обезопасить себя.

В горадминистрации предположили, что пожар в Доме Видинеева мог произойти из-за бомжей, якобы они иногда проникали на территорию объекта. Фото tdnu.ru



Пожар в Доходном доме Видинеева

В прошлое воскресенье в центре Уфы произошел пожар. Огонь загорелся на третьем этаже дома №15 по улице Карла Маркса, прямо напротив здания УГАТУ. Тушить пожар выезжали 40 человек и 12 единиц техники.

Здание построено в 1903 году и относится к комплексу, известному как Доходный дом Видинеева. Оно признано памятником архитектуры ещё в 1992 году. До 2003 года в нем жили люди, но после расселения дом стал разрушаться.

В горадминистрации предположили, что пожар в Доме Видинеева мог произойти из-за бомжей, якобы они иногда проникали на территорию объекта. Однако многие активисты в городе считают, что застройщики давно хотели снести здание. Они допускают, что объект могли поджечь.

В связи с этим уже в понедельник мэр Уфы Ирек Ялалов поспешил сообщить о надуманности подобных предположений. Он назвал подобные подозрения беспочвенными. Руководитель администрации распорядился поскорее решить проблему разрушающегося дома. При этом градоначальник допустил крупную ошибку для медиафигуры: он заявил, что недостроенное здание уже надоело горожанам.

«Уже всем надоел этот объект, десятилетиями стоит и разрушается. Найдите решение вместе с Управлением земельных и имущественных отношений», — сказал Ялалов.

Мэр Уфы предложил выставить здание на торги неотреставрированным и предложить потенциальным инвесторам преференции за восстановление памятника.

Однако блогер Илья Варламов, который и так недавно обвинил Ялалова в разрушении исторических зданий Уфы, повторил мнения защитников исторических памятников. Он обратил внимание, что пожар в доме произошел за несколько дней до судебного заседания по делу о неудовлетворительном состоянии объекта.

Общественная организация «Архзащита Уфы» сообщила, что за последние 28 лет в столице Башкирии снесли около 120 домов.

Само по себе это строение имеет уникальное архитектурное строение и богатую историю. Подробнее о нем в колонке «Реального времени» рассказал историк Павел Егоров.

Шароватов раскритиковал создание правительством республики АО «Башкирские электрические сети».Фото Олега Яровикова / bashinform.ru

Заявления руководства БЭСК

В четверг гендиректор АО «БЭСК» («Башкирская электросетевая компания», входит в структуру АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Дмитрий Шароватов дал пресс-конференцию, на которой рассказал о конфликте своей дочерней компании «Башкирэнерго» с «Башинформсвязью».

Он заявил, что энергетики имеют полное право демонтировать кабели компании. При этом Шароватов подчеркнул, что не собирается прибегать к крайним мерам. По его словам, БЭСК заключила договоры с 16 из 17 операторов связи в Башкирии.

Также Шароватов раскритиковал создание правительством республики АО «Башкирские электрические сети». Топ-менеджер «БЭСК» назвал новую компанию «очередной прослойкой». Он убежден, что новая структура станет только дополнительной нагрузкой для потребителей.

Изменения тарифов за ЖКХ

С 1 июля в России как обычно пройдет повышение тарифов на коммунальные услуги. Не обойдут стороной эти изменения и Уфу.

«Реальное время» подсчитало, что жителям столицы Башкирии придется платить за холодную воду меньше, чем жителям Перми и Оренбурга. Однако тарифы все равно вырастут на 5,2%. Один кубометр холодной воды будет стоить 25 рублей.

При расчете платы за горячую воду цена холодной воды вырастет на 1,6—5,7%. Ее подогрев подорожает на 3,5—7,2%.

При этом Уфа отличилась как город, в котором один из поставщиков отопления снижает цены. Однако для большинства потребителей тепло также вырастет в цене на 3,5—7,2%.

«Уфаводоканал» повысит на 25% цену за водоотведение. Вывоз мусора в столице РБ подорожает незначительно.



В товарищеском матче с софийским ЦСКА башкирские спортсмены показали себя не с лучшей стороны. Фото fcufa.pro

Провал «Уфы» в Австрии

На этой неделе ФК «Уфа» провел на сборах в Австрии игру перед Лигой Европы. В товарищеском матче с софийским ЦСКА башкирские спортсмены показали себя не с лучшей стороны. Футболисты из Уфы проиграли со счетом 2:1.

Много лучше выступили представительницы женского футбольного клуба «Уфа». Девушки разгромили соперниц из Кирова. Первый матч для уфимок на Кубке России с «Динамо-ВятСШОР» закончился с разгромным счетом 9:2.

В 1/8 финала ЖФК «Уфа» встретится с ижевской командой «Торпедо». Игра запланирована на 30 июня в столице Башкирии.

В ожидании митингов против повышения пенсионного возраста



В Уфе согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Правда, не сразу. Как полагается, власти сначала немного поколебались. Организаторы намеревались собраться перед Дворцом спорта 1 июля. Однако правительство РБ отклонило заявку Федерации профсоюзов республики из-за проходящей там ярмарки. Организаторы отказались переносить митинг в Сипайлово — спальный микрорайон.

Однако мероприятие было решено провести в другой день. Кабмин РБ одобрил заявку на 12 июля.

Во втором городе Башкирии — Стерлитамаке — организацией аналогичного митинга занимался «Левый фронт». Администрация также не хотела согласовывать изначальный вариант, но организаторы согласились перенести митинг на окраину города. Он пройдет 2 июля.





Руководитель республики считает, что берега реки довольно круты и спуститься к набережной будет весьма трудно, особенно для пожилых. Фото: proufu.ru/Элиза Сафарова



Фуникулер на набережной



На минувшей неделе глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил весьма монументальный проект. Во время совещания по благоустройству набережной реки Белая он заговорил о необходимости подъемника.

Руководитель республики считает, что берега реки довольно круты и спуститься к набережной будет весьма трудно, особенно для пожилых. Тогда участники совещания вспомнили, что рассматривался проект канатной дороги.

Однако Хамитов настоял, что необходимо строить фуникулер. Он подчеркнул надежность рельсового транспорта.

Эта новость может так и остаться пустым разговором, но в случае осуществления проект может перетянуть на себя значительный процент бюджета Уфы.

Преступная группа в УГНТУ



В понедельник СМИ республики сообщили о задержании девяти сотрудников Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Они подозреваются в организации преступного сообщества.

По данным источников, наблюдение за преподавателями велось около года. Они не только брали взятки, но и предоставляли целый спектр незаконных услуг.