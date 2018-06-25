В центре Уфы произошел пожар в заброшенном историческом здании

Накануне вечером в Уфе произошел пожар в историческом здании. Сообщение о возгорании в доме №15 на улице Карла Маркса поступило в 18.58.

Пожар был потушен только в 21.21, сообщается на сайте ГУ МЧС по РБ. На место выезжали 40 человек и 112 единиц техники.

Спасатели отмечают, что возгорание произошло на третьем этаже здания.

Стоит отметить, что дома №13 и 15 на улице Карла Маркса считались одним доходным домом купца Василия Видинеева. Он был построен в 1903 году. В 2012 году здесь уже произошел один пожар.