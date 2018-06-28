ЖФК «Уфа» с разгрома начал Кубок России

Женский футбольный клуб «Уфа» успешно стартовал в Кубке России. В 1/16 финала в Кирове уфимская команда под руководством Натальи Черновой и Альбины Рашитовой разгромила «Динамо-ВятСШОР» — 9:2.

В составе уфимок пента-триком отличилась капитан команды Юлия Лайне (61, 66, 67, 90+, 90+ минуты). Дубль на счету Виолетты Степановой (35, 52), по разу ворота кировчанок поразили Екатерина Храмцова (32) и Глафира Жукова (85). В составе кировской команды голы на счету Юлии Бабаевой (29) и Анны Халявиной (48).

В 1/8 финала ЖФК «Уфа» встретится с ижевской командой «Торпедо». Игра запланирована на 30 июня в Уфе.

