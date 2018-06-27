Власти Стерлитамака согласились на митинг против повышения пенсионного возраста

Власти Стерлитамака согласовали «Левому фронту» митинг против повышения пенсионного возраста. Однако было решено перенести его с заявленной площадки.

Городская администрация заявила, что не может разрешить мероприятие на площади перед культурным центром «Сода». Митинг состоится 2 июля.

«Нам предложили другую площадку, на окраине, у рынка ВТС, и мы согласились. Там вполне нормально, только место неблагоустроенное, бурьяном заросло», — приводит RBtoday слова представителя «Левого фронта» Дмитрия Чувилина.

Напомним, что власти Башкирии отказали Федерации профсоюзов в согласовании аналогичного митинга в Уфе. Активистам предложили перенести мероприятие от площадки перед Дворцом спорта. Однако профсоюзы решили изменить время.