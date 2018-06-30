Видинеевский дом Уфы: память о Тевкелевых, дореволюционный бизнес-центр и пожар

Пламенные страсти по историческому доходному дому Видинеева в Уфе

Жители Уфы стали свидетелями пожара в историческом здании в центре города — в Доходном доме Видинеева (или как писали СМИ, «Веденеева»). Всю неделю этот инцидент обсуждался в газетах и соцсетях (не остался в стороне и российский блогер Илья Варламов). Уфимский историк и краевед Павел Егоров в колонке «Реального времени» описывает это удивительное строение. Колумнист рассказывает, как некогда великолепное здание, украшавшее город в течение столетия, превратилось в неприглядные развалины, позорно занавешенные тканью.

«Золотое место»

В конце 1870-х годов это усадебное место относилось к городскому кварталу №58 второй части Уфы. Административно город тогда делился на три части, имевшие просто порядковые номера. Номеров домов по улице Александровской тоже не было, они появились только в 1903 году. Место, на котором высится Видинеевский доходный дом, непростое, в 1870-х годах оно принадлежало дворянину Алексею Тевкелеву, родственнику всех Тевкелевых — и жестокого основателя Челябинска, и четвертого оренбургского муфтия, и депутата Государственной думы, и владельцев Килимовского дворца.

Но уже в 1880—1890-е годы богатый уфимский купец Василий Ильич Видинеев, известный благотворитель и храмоздатель, выкупает это место и застраивает его. Видинееву принадлежало три городских усадьбы, которые стали впоследствии достопримечательностями Уфы. Какие же это были (и остаются) усадьбы? Первая — нынешний довольной большой по площади участок №19 по улице Телеграфной (ныне Цюрупы) от угла с Казанской до нынешнего сквера Маяковского (здесь сохранились два памятных видинеевских здания: кирпичное 2-этажное, выходящее на улицу, и смешанное 1-этажное, приют охотников и рыболовов, в глубине двора). Вторая — огромная, выкупленная в 1892 году у купцов Блохиных, усадьба с парком, прудом в центре города и Летним театром в Голубиной слободке (нижняя часть Пушкинской улицы, ныне парк им. С.Т. Аксакова) и, наконец, самый большой и значительный участок с доходным домом по улице Александровской, 15.

В.И. Видинеев владел также винокуренными заводами в губернии (в частности, в селе Матах Белебеевского уезда) и одним в городе Уфе в Романовской пустоши.

Места по внешнему периметру Верхнеторговой площади Уфы в эпоху первого русского капитализма были поистине «золотыми». Видинеев не был бы Видинеевым, если бы упустил возможность выстроить здесь, в плотной застройке квартала, большой доходный дом. Здание вышло изумительным. Возведено оно в господствовавшей тогда в России архитектуре «кирпичного стиля», где богатая деталировка фасадов мелкого узорчатого рисунка была выложена облицовочным красным кирпичом под расшивку. Техника облицовочной кирпичной кладки зданий этой эпохи непревзойденна и по сей день, традиции кладки в таком духе были безвозвратно утрачены в 1920-е годы, и ни одно из зданий за 100 лет в этой технике более не было возведено. В начале ХХ века именно Александровская, а не Центральная улица по красоте и обилию плотно стоявших друг за другом кирпичных домов была самой «петербургской» улицей Уфы.

Оригинальная архитектура

Видинеевский доходный дом был построен в виде необычной «горки»: центральная часть — 3-этажная, а правое и левое крылья — 2-этажные. Причем первым по времени было возведено южное крыло, ныне примыкающее к гостинице «Эрмитаж». Через середину здания проходит ось симметрии. Центральная часть получилась не выступающей, как часто бывает в таких случаях, а наоборот втопленной, что мягко сглаживает нависание и доминирование третьего этажа над длинными боковыми крыльями.

Нечто подобное через 10 лет попытался повторить другой уфимский купец-кирпичник Савельев на Вавиловской улице в более грандиозном масштабе — почти на весь квартал, но война и революция помешали замыслу. В Уфе того времени (да и в нынешней) Видинеевский дом остался уникальным архитектурным приемом, который нигде больше не повторился ни в Уфе, ни в Уфимской губернии. Обилие чугунины — балконы, навесы, парапетные решетки по крыше, навершие центральной башни со слуховым окном — также придавало весьма затейливый вид красно-кирпичному зданию.

Внутри здания находилась парадная лестница с модерновыми балясинами и косоурами (сохранялась относительно целой до 1990-х годов), коридорная система планировки, характерная для доходных домов, сдаваемых внаем различным конторам и под жилые квартиры (фатеры).

Точное время постройки здания неизвестно, вероятно, около 1900—1903 годов. Трехэтажный Видинеевский дом несколько лет оставался крупнейшим в Уфе светским зданием того времени (пожалуй, до постройки Меклеровских доходных домов на той же Александровской улице, кои все не превзошли его объемом). В январе 1903 года Василий Ильич Видинеев скоропостижно умер, оставив наследникам огромное наследство.

Доходный дом В.И. Видинеева на Александровской улице. Фото 1908—1909 годов (retrostreets.com)



«Жители» дома

Что же размещалось в огромном Видинеевском доходном доме? В 1900—1910 годах здесь была небольшая гостиница «Петергоф», Биржа труда, Отделение Сибирского банка в Уфе, Губернская землеустроительная комиссия, контора Страхового общества «Россия», Сиротский суд, номера И.Е. Лисеева, парикмахерская Андрианова, магазины и многое, многое другое.

С 1903 года дом принадлежал наследникам В.И. Видинеева: вдове Анне Дмитриевне, сыновьям Феодосию и Алексею Васильевичам и зятю А.И. Кузнецову. Хозяева дома не менялись и в 1904, и в 1908, и в 1911 годах. А 15 мая 1917 года в Уфе произошло странное событие — наследники Видинеева вдруг продали эту усадьбу с доходным домом известному татарскому купцу Мухаметназипу Абдуллатифовичу Хакимову, сыну храмоздателя Хакимовской мечети. Но последний ею владел недолго: около 1919 года усадьба с огромным Видинеевским домом была, естественно, национализирована, и различные учреждения поменяли при новой власти свои вывески.

Для здания постепенно наступали тяжелые времена. В 1930-х годах оно частично было надстроено: боковые 2-этажные части по высоте сровнены с центральным 3-этажным ризалитом. Надстройка несколько испортила целостное визуальное восприятие Видинеевского дома — пропал образ горки. В эти же годы были уничтожены и почти все малые формы на главном фасаде: великолепные литые металлические решетки балконов, чугунная навес-маркиза парадного входа — главный портал, часть парапетов и решеток по крыше. Дабы скрыть убожество силикатного кирпича надстройки, весь великолепный красно-кирпичный парадный фасад был закрашен грязной побелкой. Как потом выяснится, применялся очень непрочный раствор. До конца ХХ века на фасаде сохранялась лишь одна последняя подлинная деревянная дверь.

В последние социалистические десятилетия здесь располагались: юридический факультет БГУ (Башкирского государственного универстиета, — прим. ред.), горкомхоз, ВООПИК, Кировское РОНО, районная сберкасса, кафе «Дружба» и прочие малые конторы. Распоряжением СМ БССР за №158-р от 3 марта 1992 года здание поставлено на госохрану как памятник истории и архитектуры; Указ ПВС РБ за №6-2/251в от 12 мая того же 1992 года усилил сей охранный статус.

Номер дома №15 уцелел, а вот улица была переименована: славное имя святого благоверного князя Александра Невского иваны и ахтямы, не помнящие родства, сменили на более приемлемого, как им казалось, для духа безвременья Карла Маркса.

Несмотря на мелкие утраты, Видинеевский дом задавал тон всему кварталу, участвуя в формировании фасадного фронта улицы.

В 2007 году к приезду «высокого гостя» Видинеевский дом стыдливо занавесили фиговой тряпкой. Фото 2do2go.ru

Новые времена: аварийное состояние и «несходство в ноликах»

Беда надвинулась к столетию со времени построения — в 2003 году рухнула часть непрочной советской надстройки над северным крылом из силикатного кирпича. К счастью, никто не пострадал. Справедливо было сочтено угрозой людям дальнейшее нависание оставшейся части над тротуаром, и вся надстройка 30-х годов над правым (северным) крылом здания-памятника была легко разобрана. При этом здание полностью опустело; были расселены не только организации, но и жилые квартиры. Цели расселявших были мутны и опасны, заговорили об оставлении в живых только фасада и о сносе всей задней части по дурному образцу «Синема-центра». У Видинеевского дома выдернули почти все перекрытия, выбили все окна и двери, раскурочили три уникальных изразцовых камина в залах второго этажа.

К счастью, подули другие ветры, законодательство по охране памятников архитектуры укрепилось, и варварские планы не исполнились. В 2007 году грянул юбилей 450-летия присоединения Башкирии к России, и к приезду «высокого гостя» (впрочем, который в Уфе «раслеживаться не стал», как писали тогдашние блогеры) Видинеевский дом стыдливо занавесили «фиговой тряпкой». Заодно под раздачу попал и соседний дом — Коншинская гостиница «Эрмитаж» — 2-этажное кирпичное здание-памятник, владение Елизаветы Ильиничны Коншиной (ныне ул. Маркса, 13), вплотную примыкающее к Видинеевскому дому с юга, стоящее с ним как бы сплошной архитектурной стеной, в едином стиле. Оно также было расселено, второй этаж покинул долго находившийся здесь суд Кировского района, а первый оставили ряд магазинов.

Огромная обманная тряпка-простыня висит, скрывая парадные фасады обоих зданий уже 11 лет. Горожанам и гостям Уфы туманят головы, якобы здесь идет реставрация, и фасад, каким он должен стать после ее завершения, прорисован тут довольно точно. Уфимцы делали вид, что верят тому, что за полотном кипит работа. Но нельзя сказать, что у домов все эти 11 лет нет хозяина, тряпку исправно меняют: то она выгорит-выцветет, то обветшает от времени, то ее порвет непогода. На горизонте то и дело маячат «денежные мешки», «тузы» — «потенциальные инвесторы», желающие вложиться в возрождение Видинеевского дома. Но с той же регулярностью неведомо почему таковые растворяются в воздухе. Как острят злые языки, «не сошлись в ноликах», ну в смысле нолик — это увеличение на порядок суммы, которую надо отстегнуть, чтобы получить во владение или в аренду на 49 лет, или рубль за метр, желанную доходную домину.

А ливневые дожди, буйные ветры и белые снеги не идут зданию на пользу, ведь все перекрытия над средней и северной частью сломали еще в середине нулевых. Но к огорчению вандалов, ни одной трещины не появилось на толстых вековых стенах. Несколько лет назад небольшие пожары возникали в здании гостиницы «Эрмитаж». А 24 июня 2018 года запылало южное надстроенное крыло Видинеевского дома. Просто не могло не запылать.

Нельзя сказать, чтобы Уфа не видела пожаров памятников истории и архитектуры. В прошлом году поджигали один из домов Кузякиных (ул. Цюрупы, 52) и дом детей Степанова-Зорина (ул. Чернышевского, 49), в позапрошлом — один из домов Шамовых (ул. Октябрьской революции, 53), в 2014 году — дом Князевых (ул. Ленина, 71), в 2005-м — дом Кочкиных (ул. Аксакова, 81), в 2004-м — угловую часть той же гостиницы «Эрмитаж», в 1998 году горели Присутственные места по ул. Фрунзе, 45 (ныне ул. Заки Валиди), в 1996-м — один из домов Рябинина (частный музей Д.И. Татаринова).





24 июня 2018 года запылало южное надстроенное крыло Видинеевского дома. Фото tdnu.ru

Но вечером 24 июня пожар Видинеевского дома было видно даже из Демы, «как будто сюда покрышки как на майдан свезли», шутили все те же блогеры. Стало известно, что загорелось за 3 дня до начала судебных слушаний о недолжном содержании здания-памятника истории и культуры по иску, справедливо предъявленному госорганом по охране объектов культурного наследия нерадивому собственнику. Те же комментаторы-правдолюбцы в один голос утверждают, что мэрия спешила таким образом избавиться от «геморройного здания». Мол, не зря это случилось в выходной день, и недаром пожарные так долго ехали на пожар и столь нехотя тушили его. А, может быть, здесь все в точности до наоборот: кто-то просто хочет свалить Ялалова, и пожар в Видинеевском доме (а ведь убойная подстава) здесь как нельзя кстати? Теперь-де не отмоется. Ну и естественно, найдут (назначат) стрелочника бомжа Васю, который пьяный курил, забравшись аж на третий этаж, или короткое замыкание проводки в обесточенном 11 лет назад здании, или подростков-шалунов, поджигавших тополиный пух, хотя со всех сторон здание стоит за неприступным металлическим забором, куда не только подросток, кот не проскочит. Грустно все это.

Как бы то ни было, должен восторжествовать закон российский, здание-памятник должно быть бережно и тщательно отреставрировано в соответствии с его первозданным видом. И последнее: на заметку тем добрым людям, кто все эти годы многократно цитировал раскавычивая мою статью о Видинееском доме 15-летней давности без упоминаний автора, вы хоть фамилию-то купца не искажайте. В исторических источниках она писалась именно так: Видинеев.

Павел Егоров