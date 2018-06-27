Хамитов: на набережной Белой должен появиться подъемник

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает необходимым создать специальную организацию для охраны и содержания набережной Белой в Уфе. Также он предложил построить фуникулер от памятника Салавату Юлаеву к набережной.

«Там будут и материальные ценности, и различные декоративные элементы. Их надо оберегать», — приводит слова руководителя республики портал proufu.ru.

По словам Хамитова, сейчас эксплуатацией набережной занимается управление по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы. Однако управление сконцентрировалось на уборке территории.

Также глава РБ подчеркнул необходимость строительства подъемника. Он считает, что такое сооружение можно организовать у памятника Салавату Юлаеву, передает «Башинформ».

Участники совещания по благоустройству набережной рассказали о проекте канатной дороги, но Хамитов предложил построить фуникулер. По его словам, рельсовый транспорт является более надежным решением, чем канатная дорога.

«Фуникулер интереснее смотрится, у него большая загрузка и надежность повыше, потому что он не зависит от ветра», — ответил глава республики.

Напомним, что в начале июня Хамитову представили ход работ на набережной. Он оценил варианты благоустройства объекта.