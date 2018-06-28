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Глава БЭСК раскритиковал создание «Башкирских электрических сетей»

22:26, 28.06.2018 1
Глава БЭСК раскритиковал создание «Башкирских электрических сетей»
Фото: pixabay.com

Генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов раскритиковал создание правительством Башкирии АО «Башкирские электрические сети» (БЭС). На пресс-конференции он заявил, что этот шаг является необдуманным.

По его словам, создается «очередная прослойка», которая ляжет дополнительной нагрузкой на потребителей. Шароватов отметил, что никаких консультаций с БЭСК во время работы над созданием БЭС не проводилось.

«Наверное, было бы правильно проконсультироваться с доминирующим на рынке участником (БЭСК, — прим. ред.). Мы готовы были помочь, как это делали в случае с «Баштехинформом», — подчеркнул он, добавив, что БЭСК готов рассмотреть предложения о покупке «Башкирских электрических сетей» в случае их поступления.

Как передает Rbtoday, постановление о создании АО «Башкирские электрические сети» было выпущено в апреле. Министерство земельных и имущественных отношений республики получило75% уставного капитала БЭС, остальные 25% — ГАУ «Республиканский научно-технологический и информационный комплекс Баштехинформ».

ПромышленностьЭнергетика Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Это все продолжение истории с Башинформсвязью?
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