Коммунальная страна: какими будут тарифы ЖКХ в Оренбурге, Уфе и Перми

Насколько подорожают коммунальные услуги с 1 июля в областных столицах Башкирии, Пермского края и Оренбурга

Фото: Олег Тихонов

С 1 июля жителей России ожидает повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. «Реальное время» решило изучить, как сильно увеличатся расходы в Приволжском федеральном округе на основные виды коммунальных услуг. Сегодня мы разберем ситуацию в трех крупных регионах, находящихся неподалеку друг от друга. Это — Башкортостан, Пермский край и Оренбургская область.

Холодный водяной шок для Оренбурга

Повышение стоимости холодной воды с 1 июля может шокировать жителей столицы одного из рассматриваемых регионов. Речь идет о жителях Оренбурга. Здесь местное ООО «Оренбург Водоканал» повысит тарифы сразу на 35% — с 26,3 до 35,6 рубля за кубометр. Отметим, что такое повышение является скорее исключением из правил — в остальных случаях стоимость холодной воды изменится на 4-5% в Оренбурге и на 1,6—5,7% в столицах других указанных регионов.

В Оренбурге местный «Водоканал» стал самым дорогим поставщиком энергии. Почти такая же стоимость воды с 1 июля станет у АО «ГУ ЖКХ» — 34,96 рубля за «куб», тариф повышается на 4,6%. Недешевая на фоне остальных поставщиков вода, кроме того, у «Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению» – 27,41 рубль за «куб» с 1 июля, повышение составит 5,1%. Остальные три поставщика повысят стоимость кубометра примерно на 4%, причем они были самыми дешевыми в городе и до этого — кубометр здесь будет стоить 14—17 рублей.

В Перми изменение стоимости будет менее заметным — всего на 3-4%. Однако местные поставщики были и раньше довольно дорогими. ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» повысит тариф на 2,7%, до 32,48 рубля, а АО «Новомет-Пермь» — на 3,7%, до 36,5 рубля за кубометр.

Уфимским потребителям воды придется платить меньше всех. Местный МУП «Водоканал», хоть и повышает тариф на 5,2%, но все же продолжает предлагать воду примерно на 10 рублей дешевле, чем «водоканалы» из Оренбурга и Перми — по 25 рублей за «куб». Дорогой здесь только один поставщик — «Международный аэропорт «Уфа» — тут стоимость «куба» составит 35,34 рубля, повышение с 1 июля — на 5,7%. А вот «Уфимский комбинат хлебопродуктов» и «Газпром трансгаз Уфа» будут предлагать воду по 12,7 и 16,38 рубля — тариф повысится на 1,6% и 3,7%.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2018—31.12.2018 Холодная питьевая вода, 01.01.2018—30.06.2018 Изменение Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП «Уфаводоканал» 25 23,77 5,2% ОАО «Международный аэропорт «Уфа» 35,34 33,43 5,7% ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» 12,7 12,5 1,6% Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа» 16,38 15,79 3,7% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Новая городская

инфраструктура Прикамья»

32,48 31,63 2,7% АО «Новомет-Пермь» 36,5 35,21 3,7% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ООО «Оренбург Водоканал» 35,55 26,34 35,0% АО «Производственное объединение«Стрела» 13,87 13,33 4,1% ООО «Промсервис 2000» 15,74 15,14 4,0% ОАО «Завод бурового оборудования» 16,92 16,27 4,0% АО «ГУ ЖКХ» 34,96 33,43 4,6% Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению 27,41 26,07 5,1%

В Перми горячая вода не как у всех

В случае с горячей водой ситуация отличается. В первую очередь отметим непривычную для России систему оплаты горячей воды в Перми — здесь оплачивается именно кубометр горячей воды. В большинстве других городов традиционно горячая вода состоит из двух «компонентов» — непосредственно воды и ее подогрева. Стоимость горячей воды в Перми повысится на 2,7—4%, и кубометр будет стоить от 119 до 160 рублей. Дешевле всего поставлять воду будет ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО «Искра» — по 119 рублей за кубометр, повысив тариф на 4% (выше всех в городе). Дороже всего горячая вода обойдется потребителям ПМУП «ГКТХ» от котельных, не относящихся к «Пермской сетевой компании» и ПАО «Т Плюс» — тут повышение составит 3,2%.

В Уфе и Оренбурге оплата горячей воды ведется «традиционным» способом». В Оренбурге стоимость компонента холодной воды повысилась на 35% для трех из четырех поставщиков — два из них относятся к ПАО «Т Плюс», один — АО «ГУ ЖКХ». Любопытно, что последний, как уже отмечалось выше, будет поставлять непосредственно холодную воду (не в качестве компонента в горячей воде) по 34,96 рубля. Таким образом, подогреваемая холодная вода окажется пусть и совсем немного, но дороже. При этом она, в отличие от горячей, считается питьевой.

У «Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению» вода подорожает только на 4,5%, до 32 рублей. А вот непосредственно подогрев воды подорожает у всех поставщиков на 3-4%. Дороже всего он станет у «Т Плюс» для потребителей, подключенных к сетям МУП ГОИИ и АО «ГУ ЖКХ» (по 1 741,5 рубля за ГКал). У двух остальных поставщиков стоимость ГКал составит около 1 330 рублей.

В Уфе стоимость холодной воды повысится на 1,6—5,7%. Больше всего — у «Международного аэропорта «Уфа» (до 35 рублей за кубометр), меньше всего — у «Уфимского комбината хлебопродуктов» (до 12,7 рубля). У остальных трех поставщиков кубометр подорожает на 5,2%, до 25 рублей. Тепловая энергия для подогрева воды подорожает на 3,5—7,2%. Самое большое подорожание — вновь у «Международного аэропорта «Уфа» — до 2 016 рублей. Дороже, однако, вода окажется у потребителей «Башкирских распределительных тепловых сетей» и «Уфимских инженерных сетей» — 2 057 рублей за ГКал. Дешевле всех подогревать воду будет «Уфимский комбинат хлебопродуктов» — по 1 185 рублей за ГКал.

Тарифы за горячую воду в Башкирии, Пермском крае и Оренбургской области

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО " Уфимский хлопчатобумажный комбинат" 25 1737,23 23,77 ОАО «Международный аэропорт „Уфа“ 35,34 2016,44 33,43 ОАО „Уфимский комбинат хлебопродуктов“ 12,7 1185,52 12,5 ООО » Башкирские распределительные тепловые сети"(закрытая система теплоснабжения) 25 2057,45 23,77 МУП «Уфимские инженерные сети» 25 2057,45 23,77 Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 155,63 — 150,73 ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО «Искра» 119 — 114,44 ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе 154,48 — 149,62 ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 123,08 — 118,75

Пока не заметное подорожание отопления

Самый большой выбор среди поставщиков отопления. Несмотря на то, что сейчас лето и потребители пока не заметят роста цен, нужно знать, что в среднем тариф повысится на 3—5%. В Перми, например, повышение составит от 2,7% у ПТЭЦ 14 (до 1 854 рублей за ГКал) до 4% у ПТЭЦ 9 (до 1 214 рублей) и остальных потребителей ПАО «Т Плюс», за исключением ПТЭЦ 9 и 14 (1 371 рубль за ГКал). Самым дорогим поставщиком останется ПМУП «ГКТХ» с 1 888 рублями за ГКал.

Уфа — единственный из трех анализируемых городов, где один из поставщиков даже снизит стоимость тепловой энергии. Впрочем, рядовой потребитель это вряд ли заметит. Речь идет об ООО «Газпром трансгаз Уфа». Здесь тариф снизится на 15,5% — до 775 рублей за ГКал. Потребителям, обслуживающимся от остальных поставщиков, придется платить по 1 100—2 057 рублей за ГКал. Повышение составит от 3,5% (у «Уфимского хлопчатобумажного комбината») до 5,7% (у «Уфимского фанерно-плитного комбината» (до 1 081 рубля за ГКал).

Наконец, больше всего поставщиков отопления в Оренбурге — целых 35. Тарифы с 1 июля здесь вырастут от 1,2 до 6,6%. Самый меньший рост — у ООО «Восток», каждый ГКал тут обойдется в 1 573 рубля. Наибольший рост — у АО «ПО «Стрела» — каждый ГКал станет стоить 1 275 рублей. В целом же самая дешевая тепловая энергия — у «Оренбургского хладокомбината» — 657 рублей за ГКал, самая дорогая у ООО «Наш городок» — 2 408 рублей.

Тарифы за отопление в Башкирии, Пермском крае и Оренбургской области

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2018-31.12.2018 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО «Международный аэропорт „Уфа“ 2016,44 1881,2 7,2% ОАО „Уфимский комбинат хлебопродуктов“ 1185,52 1138,07 4,2% ООО „Уфимский фанерно-плитный комбинат“ 1081,91 1023,53 5,7% ОАО „Уфимский хлопчатобумажный комбинат“(в сеть) 1737,23 1678,5 3,5% ОАО „Уфимский хлопчатобумажный комбинат“(на коллекторах) 1640,73 1564,27 4,9% АО „Уфимское агрегатное производственное объединение“ 1099,06 1053,15 4,4% ОАО „Фармстандарт — Уфимский витаминный завод“ 1426,9 1399,02 2,0% Общество с ограниченной ответственностью „Газпром трансгаз Уфа“ 775,39 917,93 -15,5% МУП » Уфимские инженерные сети" 2057,45 1978,32 4,0%

Дешевое уфимское электричество и безальтернативный вывоз ТБО

Гораздо меньше поставщиков у трех видов коммунальных услуг. Это — водоотведение, электричество и вывоз твердых бытовых отходов. В частности, у водоотведения в Уфе — три поставщика, в Перми — два, а в Оренбурге — всего один. И вновь самый большой рост зафиксирован в Оренбурге. Здесь тариф повысится на все те же 35% и достигнет 25 рублей за кубометр. Значительное подорожание ждет, кроме того, жителей Уфы — «Уфаводоканал» повысит тариф сразу на четверть, почти до 30 рублей за «куб». «Международный аэропорт «Уфа» повышает тариф на 8%, до 19,7 рубля за кубометр, а «Уфимский комбинат хлебопродуктов» — на 1,5%, до 20,8 рубля. В Перми «Новая городская инфраструктура Прикамья» повысит тариф почти на 13% — до 21,3 рубля, а «Новомет-Пермь» — на 4%, до 37,5 рубля.





Еще меньше поставщиков у услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Только в Перми их два, причем тарифы не меняются ни у одного из них. МУП «Полигон» по-прежнему будет вывозить по 367 рублей за кубометр, а транспортная компания «Орион» — по 104 рубля. В Оренбурге тариф повысится на 30% — местное ООО «Экоспутник» теперь будет брать за каждый кубометр по 101 рублю. В Уфе МУП «Спецавтохозяйство» повысило тариф всего на 3,2% и оказалось самым дешевым из перечисленных предприятий — за кубометр мусора оно возьмет всего 46 рублей.





Наконец, электричество, поставляемое всем в городе по одинаковому тарифу, везде подорожает примерно на 4-5%. Меньше всего оно повысится в Перми — до 3,92 рубля за кВт/ч. Однако пермское электричество самое дорогое: в Уфе, например, тариф повысится на 4,9%, но будет стоить всего 3,01 рубля за кВт/ч. В Оренбурге повышение окажется меньшим — на 4,6%, а тариф будет самым низким — 2,94 рубля за кВт/ч.



