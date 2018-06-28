В Уфе снесли около 120 культурных объектов за 28 лет

Около 120 объектов культурного наследия (ОКН) снесли в Уфе начиная с 1990 года. Такие данные приводит общественная организация «Архзащита Уфы».



Наибольший ущерб историческому облику города нанесли в период правления экс-мэра Рауфа Нугуманова с 2000-го по 2003 год — 36 объектов. На второй строчке по количеству снесенных ОКН в период власти Павел Качкаев — 39 объектов за семь лет (2003—2010), следует из данных «Архзащиты Уфы».

На третьем месте Фидус Ямалтдинов — 21 ОКН за пять лет (1995—2000), далее следует Михаил Зайцев — 12 объектов (1992—1995). Меньше всего объектов культурного наследия снесли при нынешнем мэре Уфы Иреке Ялалове — 6 ОКН (2011 — по настоящее время).

Ранее блогер Илья Варламов обвинил Ялалова в уничтожении культурного наследия.