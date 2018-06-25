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В Уфе судья посыпала солью зал заседаний — СМИ

17:49, 25.06.2018 3
В Уфе судья посыпала солью зал заседаний — СМИ
Фото: proufu.ru

В Уфе общественники заметили, что судья Ленинского райсуда насыпала соль на пол зала заседаний. Они пришли на рассмотрение очередного иска против завода «Кроношпан».

«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль», — приводит слова правозащитницы Альмиры Жуковой портал proufu.ru.

Она пообещала подать ходатайство о психиатрической экспертизе судьи.

При этом правозащитница пожаловалась, что судебный пристав пытался помешать ей делать снимки в зале.

Общество Башкортостан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:02
    психопатов много. и судьи - тоже люди.
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    Анонимно 18:41
    От ведьм судьиха оберегается - она-то лучше нас знает, что делать...
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  • Анонимно 18:28
    Да у нас повышенный уровень отклонений из-за язычества(боязни сглазов, порчи, проклятий и прочей магии)
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