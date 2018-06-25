В Уфе судья посыпала солью зал заседаний — СМИ

В Уфе общественники заметили, что судья Ленинского райсуда насыпала соль на пол зала заседаний. Они пришли на рассмотрение очередного иска против завода «Кроношпан».

«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль», — приводит слова правозащитницы Альмиры Жуковой портал proufu.ru.

Она пообещала подать ходатайство о психиатрической экспертизе судьи.

При этом правозащитница пожаловалась, что судебный пристав пытался помешать ей делать снимки в зале.