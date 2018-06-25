В Уфе судья посыпала солью зал заседаний — СМИ
В Уфе общественники заметили, что судья Ленинского райсуда насыпала соль на пол зала заседаний. Они пришли на рассмотрение очередного иска против завода «Кроношпан».
«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль», — приводит слова правозащитницы Альмиры Жуковой портал proufu.ru.
Она пообещала подать ходатайство о психиатрической экспертизе судьи.
При этом правозащитница пожаловалась, что судебный пристав пытался помешать ей делать снимки в зале.Общество Башкортостан
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