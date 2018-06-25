Власти Башкирии не позволили провести митинг против повышения пенсионного возраста

Правительство Башкирии не согласовало Федерации профсоюзов РБ проведение митинга против повышения пенсионного возраста в Уфе. В кабмине утверждают, что площадка у Дворца спорта будет занята ярмаркой.

Власти предложили перенести время акции или место ее проведения, передает «Коммерсант». На заседании федерации рассказали, что в качестве альтернативной площадки была предложена зона перед Дворцом культуры химиков в Черниковке.

Профсоюзы решили подать новую заявку на проведение митинга 5 июля.

Напомним, что на прошлой неделе федерация подала заявку на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Предполагалось организовать мероприятие 1 июля перед Дворцом спорта в Уфе.