Болгарские армейцы обнажили уфимские проблемы за месяц до старта Лиги Европы

ФК «Уфа» проиграл софийскому ЦСКА

ФК «Уфа» через месяц стартует в Лиге Европы, тем самым открывая новый сезон. Команда новоиспеченного главного тренера Сергея Томарова находится в австрийском местечке Леоганг, где проводит второй учебно-тренировочный сбор. Первым «контрольным» соперником «Уфы» стал ЦСКА, но не московский, а болгарский, не менее титулованный. О футбольных буднях «горожан» среди австрийских гор — в материале «Реального времени».

Гордость Болгарии



Армейцы Софии — самая успешная болгарская команда. «Красные» являются 32-кратными чемпионами Болгарии (последний раз — в 2008 году) и 20-кратными обладателями Кубка страны (последний раз — в 2016-м). В руководящий штаб входит известный и, местами, скандальный болгарский форвард Христо Стоичков.

В завершившемся сезоне ЦСКА занял второе место, уступив чемпионство «Лудогорецу» из Разграда. Чемпионат Болгарии проводится в два этапа: регулярный сезон с участием 14 команд, и турнир за звание чемпиона среди лучшей шестерки (игры дома и на выезде). Армейцы имеют всего три поражения в сезоне, но два из них — от «Лудогореца» — 2:3 и 0:1. В рейтинге клубов УЕФА ЦСКА занимает 255-е место. По данным сайта transfermarkt.ru, общая трансферная стоимость игроков команды составляет 20,2 млн евро, это второй болгарский показатель после Разграда с его 50 миллионами («Уфа» — девятая в списке РФПЛ с 28,28 млн евро).

Армейцы Софии — самая успешная болгарская команда. Фото vk.com/ufafc



Непростые армейцы

Наивысшим достижением клуба в еврокубках стали выходы в полуфинал Кубка чемпионов в 1967 и 1982 годах, в полуфинал Кубка обладателей кубков (1989). Однако ЦСКА называют «убийцей европейских чемпионов» — армейцы снимали скальпы с таких команд, как «Аякс», «Ливерпуль», «Ювентус», «Монако», «Атлетико» (Мадрид), «Бавария», «Боруссия», «Валенсия» и московское «Динамо».

Опыт в еврокубках достаточный против отсутствия его у «Уфы».

В предстоящем еврокубковом сезоне «Уфа» дебютирует со второго отборочного раунда. Пока ждут соперника из пары «Широки Бриег» (Босния) — словенский «Домжале», которая играет первый отборочный раунд. С этого же этапа выпал старт и софийцам, имеющим более слабый болгарский рейтинг в Европе (по сути, они его сами и регулируют своими выступлениями). Первым соперником ЦСКА будет ФК «Рига», главным тренером которого еще совсем недавно был Евгений Перевертайло, подавший в отставку с поста рулевого «Уфы» в мае 2016 года. Для рижан это тоже дебют в еврокубках на третий год своего существования.

Автобус ФК «Уфа» попал в ДТП

Регион Леоганг известен своим горнодобывающим промыслом и занимает важное место в экономике Австрии. База уфимцев находится в живописном местечке с чистым горным воздухом. Население его — чуть больше 3 тысяч человек, то есть пятая часть скромного уфимского стадиона «Нефтяник». Тем не менее тут родились три горнолыжника — призеры чемпионатов мира и Олимпиады. Благодатная почва для взращивания талантов.

На этих сборах у «горожан» совершенно новый тренерский состав: главный тренер — Сергей Томаров, помощник — заслуженный мастер спорта Дмитрий Кириченко (на смену Семаку и Низелику). Марию Бурову на позиции реабилитолога сменила врач школы ФК «Уфа» Лилия Сидоркина. Среди новичков клуба — уфимский воспитанник Игорь Дивеев и питерский друг Облякова Данила Круговой, оба — защитники.

База уфимцев находится в живописном местечке с чистым горным воздухом. Фото 101hotels.ru

«Уфа» успела и тут уже попасть в историю. При переезде из аэропорта на базу случилось небольшое ДТП. Водителя автобуса уфимцев на автостоянке слегка прижал микроавтобус. Первую помощь пострадавшему оказал врач команды Ильшат Жданов — ничего серьезного, кости и органы оказались целы.



Нигерийский вариант эффективнее



Но вернемся к первому контрольному матчу. На первый тайм тренерский штаб выставил такой состав: в воротах Шелия, защитники — Сухов, Дивеев, Тумасян, Пуцко, Йокич, в полузащиту были отправлены давно не имеющие игровой практики Засеев, Салатич и Безденежных. Зато нападение оказалось нигерийским— дуэт Фатай и Игбун.

Уфимцы имели преимущество в первые 20 минут, армейцы, возможно, намеренно отдали россиянам территорию. А первый же по сути опасный момент у ворот Шелии завершился голом: несогласованность в обороне (а там было человек пять) — и Тонислав Йорданов точно пробил в правый угол ворот «Уфы» — 1:0.

И тут уже ЦСКА, осмелев, пошел вперед, слегка оголив тылы. На 33-й минуте контратака уфимцев завершилась результативно — прострел с правого фланга в центре вратарской головой замкнул Сильвестр Игбун — 1:1. Стоит отметить, что до австрийской земли добрались болельщики армейцев, то и дело поддерживавшие своих любимцев удивительно похожими на российские песнопениями. Это, безусловно, вдохновляло «красных» искать счастья у ворот башкирского клуба. Первый тайм, тем не менее, завершился миром.

Во втором тайме место в воротах «Уфы» занял Александр Беленов. Фото vk.com/belenovaleksandr

Сейдахмета опять не показали

Во втором тайме место в воротах «Уфы» занял Александр Беленов. Защитную линию составили Круговой, Никитин, Аликин, Неделчару и Живоглядов. Зато полузащита стала покрепче и креативнее — Карп, Пауревич и Обляков. А вот нападение сменилось на «русское» — Сысуев и Кротов, форварды, которым нужно пространство для побега от защитников. Сейдахмет остался вне заявки, видимо, все еще не восстановился окончательно. Посмотреть его в деле опять не удалось.

Команды в первые 15 минут второго тайма играли без ворот. Уфимцы пытались задействовать свой ударный правый фланг с Живоглядовым, но это было не очень эффективно. Пропустили же опять при полном попустительстве обороны — Неделчару и Никитин понадеялись друг на друга, а все тот же Йорданов тем временем спокойно, без выдающегося прыжка, замкнул довольно читаемый навес с правого фланга — 1:2 на 60-й минуте. Гол был похож на игбуновский.

Хороший шанс сравнять счет имел Пауревич после прострела Облякова на 80-й минуте, но мяч после его удара задел защитника и ушел на угловой. А через три минуты и сам Обляков поторопился с ударом, выйдя почти один на один с вратарем. На 87-й минуте сначала болгарин пощадил Беленова, пробив чуть выше ворот, а в ответной атаке Кротов не дотянулся до мяча, пытаясь головой замкнуть навес слева. Буквально с финальным свистком Вячеслав успел заработать еще и «горчичник». Чувствовалось отсутствие игровой практики не только у него, но и у всей команды.

ЦСКА даже в этом товарищеском матче показал, где есть проблемы у «Уфы». Фото cska.bg



Время наладить взаимопонимание еще есть, но ЦСКА даже в этом товарищеском матче показал, где есть проблемы у «Уфы». Следующим спаррингом будет матч против румынской «Университати» 30 июня.