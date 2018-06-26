Ялалов: дом Веденеева не поджигали, но он всем надоел

Мэр Уфы Ирек Ялалов отрицает возможность поджога Доходного дома Веденеева в центре Уфы. При этом глава администрации утверждает, что неотреставрированный объект уже давно надоел горожанам.

Ялалов заявил, что подозрения в поджоге дома беспочвенны. По его словам, каждый раз при пожаре в историческом здании люди ищут виноватых. Однако ни одна экспертиза еще не выявила преступлений, передает «Медиакорсеть».

При этом градоначальник поручил директору «Службы заказчика и технического надзора» Айрату Бикбулатову (муниципальный застройщик является собственником здания) «найти решение» проблемного объекта.

«Уже всем надоел этот объект, десятилетиями стоит и разрушается. Найдите решение вместе с Управлением земельных и имущественных отношений», — приводит слова Ялалова ufa1.ru.

Мэр Уфы предложил выставить на торги комплекс и предложить инвесторам преференции.

Напомним, что в воскресенье, 24 июня, в центре Уфы произошел пожар в историческом здании. Доходный дом Веденеева был построен более 100 лет назад.