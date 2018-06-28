Башкирской активистке грозит срок за брошенную в судью сумку

Башкирскую активистку Рамилю Саитову задержали в суде за брошенную в судью сумку.

Инцидент произошел во время заседания по делу о ликвидации юридического лица ООО «Добрый день», основанного Саитовой в конце 1990-х. Ранее она проиграла суд, и теперь ей необходимо возместить налоговые издержки.

Опоздав на судебный процесс, правозащитница потребовала прервать заседание и начать разбирательство заново. Не получив никакого ответа, Саитова бросила сумку в судью. В пресс-службе судебных приставов подтвердили эту информацию, пишет proufu.ru.

Сама активистка пояснила, что у нее наступило состояние аффекта и она «эмоционально выразила свой протест». В итоге Рамилю Саитову продержали в кабинете приставов около трех часов и отпустили домой.

Если будет возбуждено уголовное дело за «неуважение к суду», то ей может грозить наказание до четырех месяцев ареста. Сама Саитова не согласна с формулировкой нарушения.

Рамиля Саитова — активистка движения «СтопКроношпан», сопредседатель Ассоциации коренных народов РФ, секретарь Совета аксакалов башкир, член президиума Конгресса башкирского народа, а в прошлом — известная бизнес-леди (владела сетью магазинов «Добрый день»), некоторое время находилась в тюрьме и наблюдалась у психиатра. Она достаточно часто критикует местную власть и выступает за отставку главы РБ Рустэма Хамитова.



Как сообщало «Реальное время», на днях Рамиля Саитова и правозащитница Альмира Жукова сообщили о насыпанной дорожке соли в кабинете судьи Наили Идиятовой. Наша интернет-газета разбиралась в ситуации. Подробнее — см. в отдельном материале.