Дневник СВО Расула Таспенова
Расул Таспенов воевал по контракту в зоне специальной военной операции осенью 2022 года. Он решил пойти добровольцем в один из именных батальонов Татарстана, но, пока готовил документы, ребята уже убыли на СВО. Чтобы не терять время и настрой, подписал контракт с полком спецназа "Ахмат" и три месяца воевал под Лисичанском. Все это время Расул вел личный дневник, в который записывал события, детали солдатского быта и свои размышления. Фрагментами этих воспоминаний Расул эксклюзивно поделился с читателями "Реального времени".