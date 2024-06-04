Минниханов посетил Центр восстановления участников СВО в Ульяновске

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня Рустам Минниханов посетил Центр восстановления участников СВО в Ульяновске, который открылся в феврале 2024 года на базе ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова».



Новый корпус реабилитационного центра предоставляет широкий спектр услуг для участников СВО и членов их семей. Здесь можно получить помощь узких специалистов, таких как врач травматолог-ортопед или врач-реабилитолог, а также обратиться за психологической помощью.

Центр предлагает 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием, 6 мест дневного пребывания и 34 места амбулаторно. Срок прохождения реабилитации составляет 14 дней.

Кроме социальной реабилитации, в центре оказывают услуги по медицинской реабилитации, включая третий этап медицинской реабилитации. Надира Хасанова / realnoevremya.ru

— Ульяновский центр реабилитации — первый в стране, созданный в системе социальной защиты. Здесь оказывается комплексная помощь как участникам СВО, так и членам их семей. Центр открылся в феврале и работает на полную мощность. Необходимое лечение прошли около 400 жителей Ульяновской области, — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.



Рустам Минниханов отметил, что создание такого социального учреждения является своевременным и актуальным решением. Он подчеркнул важность помощи бойцам в восстановлении здоровья и обеспечении условий для комплексной реабилитации. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских также высоко оценил работу центра и отметил его уникальность в системе социальной защиты.

Напомним, сегодня Минниханов совершает рабочую поездку в Ульяновскую область. В сопровождении губернатора Ульяновской области Алексея Русских он посетил ряд промышленных предприятий.

Рената Валеева