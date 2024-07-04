Альфия Губайдуллина: «Пока муж на СВО, сыновья его заменяют»

Замир Губайдуллин, который вместе с женой Альфией воспитывает десятерых детей — троих своих и семерых приемных — заключил контракт с Минобороны отправил в зону проведения на СВО.



Татарстанец имеет несколько медалей за службу в Чечне и в Африке в составе ЧВК «Вагнер».

— Азат — повар, Булат в автосалоне работает, Алина учится в педагогическом колледже, Саша — на юрфаке, остальные пока в школе. Самому старшему 25 лет, а младшей 4 годика. В хозяйстве мне помогает дочка Арина, а так мы все делаем вместе. Вместе выходим в огород, если еще какие-то дела — тоже вместе. Пока муж на СВО, сыновья его заменяют. Если нет Азата и Булата, то Адель за старшего — заменяет главу семьи. В свои 14 лет он может выполнять все мужские дела по хозяйству, — рассказала о детях Альфия Губайдуллина.

По ее словам, Замир давно говорил, что хочет подписать контракт, но она не хотела это принимать.

— Когда он окончательно решился, то сразу сказал, что это не обсуждается, — рассказывает его супруга.

Она сообщила, что дети пытались отговаривать отца:

— Дети очень расстроились, они его отговаривали. Булат и Азат стали говорить, что тоже пойдут, но я сразу им сказала, что здесь без них не справлюсь. Пусть отец вернется, и тогда они поедут. Конечно, отпускать их я не хочу, любая мать не захочет отпускать своих детей. Но их привлекают льготы и выплаты, просто так на квартиру же не заработаешь.