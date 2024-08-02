На авиационном празднике «Я выбираю небо!» будет работать пункт отбора на службу по контракту
3 августа на площадке проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!» у Центра семьи «Казан» развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Он будет работать с 10.00.
Напомним, в Татарстане продлили повышенную единовременную выплату контрактникам до 20 августа. Она составляет 1 млн 5 тыс. рублей. Также президент России Владимир Путин увеличил федеральную выплату до 400 тыс. рублей. С учетом этого и финансовой поддержки от муниципалитетов Татарстана до 300 тыс. рублей сумма единовременной помощи контрактникам в Татарстане с 1 августа может достигать 1,7 млн рублей.
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