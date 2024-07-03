Служить в батальоне «Батыр» отправились более 100 контрактников от Татарстана

Сегодня служить в именном стрелковом батальоне «Батыр» отправились более 100 контрактников. Бойцы усилят военную комендатуру освобожденных территорий зоны СВО.

Боевое слаживание и формирование подразделения пройдет на специальном полигоне в Самарской области.

Вступить в «Батыр» может любой желающий, прописка не важна. От изъявления желания служить до подписания контракта уйдет максимум два дня. Иногородним предоставляется жилье и питание. Всем, кто подпишет контракт на территории Татарстана, положена единовременная выплата до 1 млн рублей. Ежемесячно — от 210 тыс. рублей.



Бойцы собрались не только из Татарстана, а из разных регионов России и стран-соседей.

Денис Тормашевский из Самары приехал в Татарстан специально, чтобы подписать контракт и служить в батальоне «Батыр».

«Меня так воспитали родители, я не мог оставаться дома. У меня и друзья там, знакомые, много кто уехал. Совесть мне так подсказала. Надеюсь, приедем, пополним ряды, вернемся с победой. Сейчас вот в Татарстане повысилась выплата единовременная, кто желает, обращайтесь в батальон «Батыр», через свои военкоматы», — сказал доброволец Игорь Табанаков.

