Житель Башкортостана подписал контракт на участие в СВО в Татарстане

В Актанышском районном военкомате Татарстана житель Башкортостана Александр Прокопьев подписал контракт для участия в специальной военной операции.

Александр работает рядовым рабочим на заводе и всегда интересуется политическими новостями. Он считает, что внести свой вклад в будущее России — дело чести.

— Россия переживает важный период, и Отечеству сегодня нужна помощь. Мы должны объединиться и внести свой вклад в светлое будущее нашей страны, — говорит Александр.

Он подчеркивает, что идет на спецоперацию не ради денег, а ради защиты интересов Отечества.

Семья Александра поддерживает его решение. У него трое детей, есть сестра и брат, растет дочь.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.

