«Хочу и сам защищать Родину»: четверо жителей Буинского района отправились на службу по контракту в зону СВО

Четверо жителей Буинского района отправились по контракту в зону специальной военной операции. Их проводили родные и близкие.

— Мои товарищи уже ушли на СВО, и я не хочу оставаться в стороне. Хочу и сам защищать Родину. Если не мы, то кто? Главное — это вернуться живым и здоровым, — рассказал Ильсур Зиннуров из села Новые Чечкабы. Его мама Рамзия Ахметова отметила, что очень гордится сыном.

Своего сотрудника пришел проводить на службу коллектив Буинского элеватора во главе с директором Газинуром Хакимом.

— Провожаем нашего сотрудника, он работал у нас водителем автобуса. Я сам лично говорил с его женой и детьми, они все согласились [с решением отправиться на СВО]. Мы передали единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, и я обещаю поддерживать семью в любом вопросе, — заявил он.

Всего из Буинского района в зону специальной военной операции отправились 44 контрактника.