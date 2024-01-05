Дневник СВО Расула Таспенова: «Скоро на передовую. В горле будто ком застрял. Говорить стало тяжело»

Лисичанск — Попасная — Лисичанский НПЗ. Зачистка города и переезд ближе к передовой. Часть 4-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все 3 месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.



Тут как во время зомби-апокалипсиса

Все хорошо. Кормят отлично. Ежедневно выдают каждому: полпалки колбасы, полбуханки хлеба, банку тушенки, крупы любой в любом количестве, 45 граммов сливочного масла, много сладостей, сгущенку, много бич-пакетов, иногда вяленое мясо. Дают по пачке сигарет. Не курю, но беру, чтобы поменяться с кем-нибудь на сгущенку. Пайку выдают каждый день, съедать все не успеваем.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

В городе нет воды, газа (выдают маленькие горелки, как для кальяна), электричества (используем генераторы) и отопления (просыпаюсь — идет пар изо рта). Привозят техническую воду, чтобы сполоснуться и простирнуть. Иногда думаю, что так жить невозможно, но вспоминаю, как наши деды воевали без еды и провизии, и нытье исчезает на корню. Пить привозят минералку. Хочу в ванну, пипец как. И потереться мочалкой...

Обмундирование отличное, есть абсолютно все. Все спокойно, но слышим постоянно прилеты в пригороде. С пьянкой строго: кто выпьет — дадут люлей и посадят в местную тюрьму. Интернет бывает редко и в одном месте — Wi-Fi. Ждем вечно инфу, когда его включат. Тут как во время зомби-апокалипсиса: идешь — видишь дом, он открыт, можно там жить. Видишь тачку — берешь и ездишь, бензин кончился — выкидываешь эту машину и берешь другую. Или ищешь бензин.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Большую часть времени просто ходим не спеша и ищем диверсантов

Людей осталось около 5%. Рынок есть — все дорого. Жители рады нам, дети обнимают. Кстати, вот все собирают гуманитарную помощь, а я не могу понять — что и кому они собирают? Тут же все дают… Возможно, это только в «Ахмате». Скоро выдадут зимнюю одежду.

Постоянно приходится смотреть в небо и себе под ноги. Сегодня патрулировали железнодорожный вокзал и дорогу. Все это давно не функционирует. На рельсах нашел мину-лепесток (опасная штука). Эта мина убить не убьет, но ступню оторвет с легкостью и оставит инвалидом.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Иногда приходится бегать по горам в обмундировании — я кайфую, чувствую, как сердце начинает работать. Всегда занимался спортом, и любая кардионагрузка в радость. Ведь большую часть времени просто ходим не спеша и ищем диверсантов. От этого и скучно бывает. Просился на передовую, но пока не было набора. Сейчас есть набор (на 10 дней), но ожидаются ливни. Не хочу рыть окопы под дождем (сушить вещи там нереально). Из 200 человек вроде все живы-здоровы, хотя ходят слухи про раненых. Точной инфы нет.

Переосмысливаешь многие вещи, начинаешь экономить воду

21 октября. Электричества нет, поэтому свечи и пауэрбанки на вес золота. У некоторых местных есть солнечные батареи. Сегодня дождь — собираем дождевую воду, чтобы помыться и постираться. Местные наловчились и собирают аккуратно с помощью специальных приспособлений. Хотим в каком-нибудь гараже замутить баню. Помыться хочется о-о-о-очень. Отдал бы все, чтобы полежать в ванной и потереться мочалками.

Ночью ходим без фонариков, шторы закрываем, чтобы не привлекать внимание коптеров. Изначально говорили, что если соблюдать правила безопасности, то вернетесь живыми и здоровыми. Тяжело постоянно смотреть под ноги, в небо и по сторонам. Но в целом я ожидал, что будет хуже. Стараюсь всегда готовиться к самому худшему сценарию, чтобы быть готовым.

Тут переосмысливаешь многие вещи, начинаешь экономить воду. Например, набираю в миску воду, ей мою лицо, в этой же воде мою руки. Потом стираю в ней носки и остатками смываю унитаз. Одни ребята поставили печку в квартире. Там пипец. Сидят как негры, но в тепле.

Видел работу нашей артиллерии и запуски ракет — потрясающее зрелище

«Ахмат» не делает ни шагу назад. Наверное, поэтому хохлы на нас наступают реже. Тут настраивают солдат по-особенному. Постоянно слышим работу артиллерии и прилеты по окраине города. Вначале пугались, сейчас привыкли, будто гром постоянно грохочет. Ночью как-то сидел на крыше на посту (выслеживали коптеры), видел работу нашей артиллерии и запуски ракет — потрясающее зрелище, завораживает.

Зачищаем город от диверсантов. Люди боятся, что мы уйдем. Им угрожают родственники вэсэушников. Мол, Россия уйдет — и вам пипец будет. Мы находим таких угрожальщиков и проводим с ними работу. Убеждаем, что Россия тут навсегда. Досматриваем все машины и людей. Недавно я одного батюшку досматривал.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По городу начали давать газ. В нашем доме дали тоже, но по стояку нашей квартиры не дали — где-то утечка. Мы переехали в другую, где газ есть. Тут много книг, решил начать читать. Много места, чтобы тренироваться, есть даже гантели. Пока ощущение, что мы в лагере. Много гуляем, сытно питаемся, высыпаемся, а сейчас еще и книги со спортом добавятся. Тут жили обычные люди, но хата вскрыта была мародерами до нас.

Страшно, но ради этого я и ехал — воевать. Хотел, чтобы было нескучно, но не настолько

22 октября. Встретил одного из наших (отправлялся со мной из Гудермеса), а он еще и мой дальний родственник. Он был очень расстроен. Рассказал, что отправили много ребят на передовую, но вернулись целыми не все. Позже выяснилось, что был предатель. Много людей отправил в опасные места, куда отправлять было категорически нельзя. Его вычислили. Дальше о нем информации нет.

Нас построили и сообщили, что выдадут зимнюю форму. Это обычно означает, что скоро на передовую. Так и есть. После последних новостей стало страшно. В горле будто ком застрял. Говорить стало тяжело. У всех ребят на лице появился страх. Я позвонил жене Марине и сообщил, что нас увозят на передовую. Не стал ее пугать и рассказывать, что всем страшно, чтобы не переживала. Страшно, но ради этого я и ехал — воевать. Хотел, чтобы было нескучно, но не настолько.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Нас 20 человек отправили в Попасную. Ехали под обстрелы. В начале было о-о-о-очень страшно, потом привыкли. Кто смотрел фильм «Чистилище» — так вот, пейзаж один в один. Приехали, а там ужас — города просто нет. Ни одного мирного жителя, ни одного целого дома. Нас встретили военные, разместили в укромном месте. Познакомились с ребятами, нашлось много казахов, есть ребята из Казани. В помещениях жара, кормит повар. Кайф.

Решил лечь пораньше. Только уснул — нас разбудили и решили троих, в том числе меня, отправить в другое место — на Лисичанский НПЗ. Когда были в Лисичанске — видели несколько раз, как горит НПЗ. Рассказывали нам, что там часто появляются диверсанты. Приехали поздно. Ехали под обстрелами артиллерии и минометов. Страшно — пипец. Тут тоже тепло, с едой проблем нет. Готовят раз в день, в остальное время сам бери и ешь что хочешь. Разместились.

Продолжение следует.