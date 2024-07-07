В зоне проведения СВО медики спасли и выходили раненого птенца ястреба

В зоне проведения специальной военной операции медики, в том числе и из Татарстана, спасли раненого птенца ястреба. Об этом рассказала руководитель лаишевского благотворительного фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

Птенца смогли выходить, уточнила она.

— Несмотря на тяжелые и суровые условия, наши ребята сохраняют человечность и чувство сострадания к ближнему, — заявила Марина Порфирьева.