«К нам приехали, проложили воду»: как помогают женам бойцов СВО

Власти Высокогорского района Татарстана помогли Алене Степановой, чем муж уже почти два года участвует в СВО, решить проблемы с коммуникациям в доме.

Его мужчина успел построить до отъезда, но были проблемы с водоснабжением и канализацией.

— К нам приехали, проложили воду. Сами они закупили трубы, сами закупили весь материал. Они полностью всё проложили, всё подключили, всё сделали. Всё было замечательно, — рассказала Алина Степанова. - Также я зимой обращалась уже к главе поселения. Нам чтобы откачать канализацию, нужно зайти с другой стороны участка, и там огромный сугроб, который я не смогла бы разрыть. Они тоже приехали, прислали человека. Они откопали мне это место. Я спокойно смогла вызвать машину, откачать канализацию. Также они привозили дрова несколько раз.

Теперь женщина готовит новое обращение к администрации:



— Дорога уже осела — после того, как провели трубы. Чтобы нам помогли как-то постелить асфальт, чтобы нарастить. Ездить, конечно, по весне невозможно.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.