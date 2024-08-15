В казанском речном порту развернут пункт отбора на службу по контракту
15 августа в речном порту Казани по адресу: ул. Девятаева,1, развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Он будет работать с 11 часов.
Напомним, в Татарстане продлили повышенную единовременную выплату контрактникам до 20 августа. Она составляет 1 млн 700 тыс. рублей.
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