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В казанском речном порту развернут пункт отбора на службу по контракту

09:03, 15.08.2024 Сюжет:  Дневник СВО
В казанском речном порту развернут пункт отбора на службу по контракту
Фото: Динар Фатыхов

15 августа в речном порту Казани по адресу: ул. Девятаева,1, развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Он будет работать с 11 часов.

Напомним, в Татарстане продлили повышенную единовременную выплату контрактникам до 20 августа. Она составляет 1 млн 700 тыс. рублей.

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