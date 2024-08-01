В Татарстане продлили повышенную выплату контрактникам до 20 августа

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продлили повышенную единовременную выплату контрактникам до 20 августа. Она составляет 1 млн 5 тыс. рублей.

О повышенной выплате объявили 5 июля. Изначально она должна была выплачиваться до 31 июля этого года.

— Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Будем максимально помогать, — подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов.

Накануне президент России Владимир Путин увеличил федеральную выплату до 400 тыс. рублей. С учетом этого и финансовой поддержки от муниципалитетов Татарстана до 300 тыс. рублей, сумма единовременной помощи контрактникам в Татарстане с 1 августа может достигать 1,7 млн рублей.