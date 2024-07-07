Сергей Трофимов: «Чем быстрее ты научишься грамотно действовать во время боя, тем большую пользу ты принесешь»

Боец Сергей Трофимов из Лениногорска с позывным Волпи заключил контракт с Министерством обороны и отправился на передовую в 2023 году. Сначала командованием он был назначен специалистом по наступлению и штурму зданий и укреплённых позиций противника, потом перешел на службу сапером по установке минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин.

Также он участвовал в возведении мостов, переправ, укрепленных позиций, дотов, дзотов, строительстве рокадных дорог, прокладке путей для техники и личного состава в труднодоступных местах.

Как рассказал Сергей Трофимов, самым сложным было время военного слаживания, которое прошло в три этапа.

— Это были самые сложные дни. Не все выдерживали огромную нагрузку по тактической, инженерной, медицинской и физической подготовке. Но это продиктовано требованиями военного времени. Чем быстрее ты научишься грамотно действовать во время боя и взаимодействовать с личным составом, тем большую пользу ты принесешь, — рассказал военнослужащий.

Во время очередного штурма Сергей Трофимов получил тяжелое ранение, но его удалось быстро эвакуировать с поля боя. Военные хирурги в госпитале Антрацита смогли сохранить ногу, но Военно-врачебная комиссия признала бойца непригодным к дальнейшему выполнению боевых задач. Однако иногда он все же надевает военную форму и медали.