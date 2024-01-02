Дневник СВО Расула Таспенова: «Последний раз написал сообщение жене. Пересекли границу. Связь пропала...»

Татарстан — Чечня — Донбасс: тренировочный лагерь Российского университета спецназа и жулик-охранник мэрии Грозного. Часть 1-я

Фото: Расул Таспенов (в центре), предоставлено realnoevremya.ru героем публикации

Расул Таспенов занимается спортом и ведет бизнес в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии: честно признается — бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Без карты ВТБ я не могу воевать, что ли?

Прилетел на самолете в аэропорт Грозного. По «Яндексу» вызвал такси до мэрии. Стоимость вышла 150 р. Позже выяснил, что на дороге ребята ловили такси за 500 р. Еду и вижу, что город очень чистый. Был приятно удивлен. Разговорились с водителем. Он рассказал, что много ребят из Чечни уехали на СВО, в том числе много его знакомых. Он удивился, что я взял с собой так много вещей. Говорит, что дадут все необходимое. А у меня спортивная сумка и маленький рюкзак.

Расул Таспенов/realnoevremya.ru

По городу очень много баннеров с фотографиями Путина. Доехал до мэрии, а тут ожидается праздник (день города вроде бы), все перекрыто. Долго не могу найти вход в мэрию. Нашел. На КПП меня встретил охранник. Попросил выложить ножи, алкоголь и оружие. У меня был только мультитул (складной нож). Выложил. Пообещал, что при выходе отдаст. Предложил мне свои кроссовки за 1,5 тыс. рублей: мол, они как новые, хорошие, а в «Ахмате» выдавать будут хуже. Я отказался, сказал, что у меня есть берцы.

Охранник предупредил, что выпускать никого нельзя, поэтому я должен поесть заранее, до входа в мэрию. В мэрии покушать негде. Я оставил вещи на КПП и пошел в местное кафе фастфуд. Поел и еще взял с собой. На КПП забрал свои вещи, угостил охранника шаурмой (в благодарность за информацию) и вошел в мэрию, в актовый зал. Там было уже около 20 ребят. Я подошел к главному, представился, показал документы. Он попросил билеты на дорогу, чтобы позже выдать мне за них деньги. Я показал электронные, прямо в телефоне. Он записал сумму. Вышло 8 200 р (за перелет).

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Главный попросил реквизиты счета в банке ВТБ. Я сказал, что в черном списке в этом банке. По моей карте 5—7 лет назад проходили сомнительные операции — так мне сообщили в банке. Говорит: без карты ВТБ получить выплаты за участие в СВО нельзя. Я начал возмущаться: без карты ВТБ я не могу воевать, что ли? Но старший меня успокоил, пообещал открыть мне карту через Минобороны. Они реально мне ее открыли. Получается, я больше не в черном списке. Но кое-какие ограничения все-таки остались.

Из Казани никого не встретил. Был один с Нижнекамска

Сел в зале рядом со всеми. Ждем. Люди все идут и идут. Наблюдаю за добровольцами. Пришел Олег из Санкт-Петербурга — вроде бы бывший спецназовец, краповый берет. Артур из Ростова-на-Дону — воевал добровольцем в составе народной милиции ЛНР (позже возьмет себе позывной Смольный, про него будет упомянуто ниже). Остальные не так сильно запомнились. Спустя примерно час нас позвали в столовую. Вот блин, а я поверил охраннику и наелся в кафе. Вот ведь жулик! Все ушли, а я сытый сижу один.

Примерно в 16.00 нас собрали и на «Газели» повезли на базу Российского университета спецназа в Гудермес. Показалось, что «Газель» была резиновой. Сидели и стояли чуть ли не друг на друге. Ножи нам так и не отдали. Их забрал старший, сказал, что отдадут только перед отправкой на Украину. Ехали около часа. Приехали на базу. На входе попросили выложить все содержимое вещмешков. Попросили сдать телефоны. Дали 10 минут, чтобы предупредить близких, что будем без связи. У меня с собой было 4 кнопочных телефона и айфон (набрал с запасом, вдруг сломается один или потеряю, или придется поделиться с тем, у кого не будет телефона). Сдал все, кроме одного кнопочного, там была вторая симка.

Все подписали. Разместились в палатках. Палатки такие огромные. В них около 15 двуярусных кроватей. Получается одна палатка на 30 человек. Таких палаток около 8, все разной наполненности. Есть палатка с душевыми, есть со столовой, есть палатка с раковинами и постирочной комнатой. На территории лагеря есть турник, брусья, штанга, гантели. Есть ларек с очень высокими ценами и очень некачественной продукцией.

Начали знакомиться с теми, кто там давно уже. Из Казани никого не встретил. Был один из Нижнекамска. Сказали, что есть кто-то из Казани, но я его так и не нашел. Поужинали. Занял второй ярус кровати. Решил подремать. Примерно в 22.00 привезли очередную партию ребят. Я посчитал, что в этот день с нами вместе привезли около 45 человек. Говорят, максимум бывало 70 человек за день.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В час ночи нас, вновь прибывших, разбудили, чтобы мы пошли получать вещи. Получил, начинаю разбирать. В комплекте было:

— большой походный рюкзак (литраж не знаю, но огромный),

— кроссовки (тот охранник предлагал точно такие же, вот же он все-таки жулик конченый),

— форма с ремнем, кепка,

— трусы, носки, майка, термобелье все в одном экземпляре,

— фонарик (стремный, но я потом уже пойму, что тут нельзя мощным пользоваться),

— компас,

— щетка для одежды,

— мыло, мыльница, зубная паста и щетка, бритва со сменными лезвиями,

— веревка,

— спальный мешок, пенка, пенка-поджопник,

— разгрузка,

— дождевик хорошего качества,

— газовая горелка и 2 баллона газа,

— тетрадка и шариковая ручка,

— металлическая кружка, тарелка, мультитул (нож, открывашка, вилка, ложка),

— съемные наколенники и налокотники,

Приготовил постель, лег спать.

Расул Таспенов/realnoevremya.ru

В школе как прозвенит звонок — все бегут в столовку и становятся в очередь. Тут точно так же

Как такового времени подъема нет. Кто когда хочет, тогда и встает. Если меня не будить — проснусь в 9. Так и получилось. Позавтракали. Примерно в 11.00 нас повели на стрельбище. Идти примерно километр. Многие, кто уже стрелял, стояли в стороне, не хотели стрелять. Я же хотел выжать из уроков по максимуму.

Сначала объяснили, как пользоваться оружием. С разряженным оружием обращаться как с заряженным. Направлять ствол оружия только туда, куда собираешься стрелять. Снимать с предохранителя непосредственно перед выстрелом. Перед выстрелом анализировать, что находится перед целью и за целью.

Выдали автоматы без патронов. Объясняли, как перезаряжать и т.д. Когда мы более-менее усвоили урок, дали патроны, и мы зарядили магазины. Постреляли. Не по мишеням, а просто вперед. Наверное, чтобы мы просто привыкли к выстрелам. Мне понравилось. Помню, в школе стреляли на военных сборах, тогда звук казался громче. Так мы стреляли по 15 человек. Одни отстрелялись, потом следующие 15.

После стрельбы пошли на обед. У всех, наверное, в школе бывало так: как прозвенит звонок — все бегут в столовку и становятся в очередь? Как будто кому-то еды не достанется. Так вот, тут точно так же. Все бегут, занимают очередь. На этой волне и я с ними. Самому смешно.

Смотрели, и слезы на глазах, как глупо они все погибли

После обеда нас на КАМАЗе повезли в класс для прослушивания теории. Преподавателя имени не помню, но все называли его Петрович. Вроде бы полковник (был в гражданке, без погон, но многие так говорили). Темой урока была засада. Сначала нам показали видеоматериалы, где были организованы засады. Грустно от того, что в эти засады попали наши солдаты. Все снималось с вражеского коптера. Разбирали основные ошибки.

Петрович сказал основное правило: «Самое страшное, что вы можете сделать, попав в засаду, — это ничего не делать». Нужно делать что угодно: стрелять хоть в воздух, хоть орать, хоть бежать, но главное не бездействовать. На видеороликах было видно, что солдаты были напуганы и просто забились под машину и старались не шевелиться. А их просто забросали гранатами, подойдя чуть ли не впритык. Смотрели, и слезы на глазах, как глупо они все погибли.

Петрович объяснил основные правила, как устраивать засады и как из них выходить. Все было более чем понятно. Он дал самый концентрат знаний. Все сопровождалось видеоматериалами. Было очень познавательно. Жаль, время пролетело очень быстро. Мы не заметили, как стало уже темно на улице. КАМАЗ отвез нас обратно в палаточный городок. Поужинали. Я позанимался немного с ребятами на брусьях и турниках. Пообщались. Все общение происходит в основном в курилке. Я не курю, поэтому общался с теми, кто был на спортплощадке. Так как на всей базе только у меня был телефон, ребята бегали звонить с моего телефона родным. Хорошо, что никто не спалился. Лег спать.

После обеда нас построили и сообщили, что ночью поспать не получится

8 октября. Начался день так же. Нас пригласили на подписание контрактов. Дата стояла завтрашняя (9 октября). Получается, завтра мы уже улетаем. Народу прибывает много, размещать всех негде, поэтому как только набирается 200 человек — отправляют партию на СВО. Да и самолет берет максимум 200 человек. Сообщили, что нас отправят в Лисичанск (очень символично, ведь Казань и Лисичанск — города-побратимы).

Перед обедом снова сходили на стрельбище. Посмотрел работу снайперов, пулеметчиков. Посчастливилось стрельнуть из РШГ (штурмовой гранатомет) и РПГ-7. РШГ отличается от РПГ-7 тем, что его нельзя перезаряжать. Стрельнул — выкинул. После стрельбища пошли на обед. После обеда нас построили и сообщили, что сегодня ночью поспать не получится, так как будет очень много дел.

Приехали полицейские, сняли у всех отпечатки пальцев — на случай, если понадобится опознавать тела. Примерно в 18.00 после ужина на территорию приехал священник. Православные построились и провели религиозные мероприятия. Примерно через два часа нас всех снова построили, чтобы раздать по 50 тысяч рублей наличными. Раздача продолжалась примерно два часа. Нас 200 человек, все происходит медленно.

После раздачи денег всех, кому нужно, повезли к банкомату. Я поехал тоже. Около половины ребят поехало. Возили КАМАЗами, сделали три рейса. Естественно, образовалась очередь. Банкомат всего один. Я закинул на карту деньги и все перевел жене Марине. Все происходило очень долго, банкомат многие купюры не принимал с первого раза. Не знаю, сколько прошло времени.

Позже нас всех вернули в палаточный городок. Только собрались лечь спать, как объявили построение. Выдали телефоны. Я сфоткался и выложил статус, что нахожусь в Гудермесе. Этот статус просмотрела Эльвира, маркетолог бань «Деревенька», и прокомментировала, что один из их банщиков Марат Кадыров тоже среди нас. Вот, значит, тот казанец, которого я не смог найти!

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Потом построили снова, чтобы компенсировать деньги, которые мы потратили на дорогу (для меня это те самые 8 200 рублей). Вызывали каждого по фамилии и выдавали деньги. Я получил свои и стал ждать, когда объявят Кадырова Марата. Объявили. Я подошел к нему и мы познакомились. Решили держаться вместе. Он прошел войну в Чечне. Разошлись по палаткам. Примерно в 3—4 часа ночи нас начали вызывать, чтобы выдать осеннюю одежду. Странно, но кому-то выдали куртку, а кому-то куртку и штаны. Мне выдали куртку и штаны. Выдали рации. Разошлись по палаткам спать. Сказали быть готовыми в 6 утра. Осталось спать пару часов.

В самолете раздали еду. Без стюардесс, конечно, но тоже приятно

Как и положено, проснулись, умылись, нас накормили пораньше, и мы в 6 утра уже были готовы. Долго не мог уложить вещи в рюкзак. Штаны закинул, а куртку так и не смог. Пришлось прицепить ее снаружи на рюкзак. Приехало 6 автобусов и 2 КАМАЗа. В грузовики закинули свои вещи, сами расселись по автобусам. Сидим, ждем выезда. Выехали только примерно в 9.00. Едем-едем, как на полпути нас развернули. Сообщили, что борт еще не прилетел. Ожидается его прибытие в 13.00.

Блин. Вернулись на базу, легли подремать. Пообедали пораньше. Погрузили нас снова в автобусы и повезли в аэропорт Грозного. Всех построили, перед нами выступили председатель парламента, глава МВД, начальник полиции Чеченской республики. Вещи из КАМАЗа начали выгружать, каждый начал искать свои. У меня рюкзак большой и сумка спортивная. Такая суматоха, суета. Я все нашел, а на рюкзаке куртки нет. Я рюкзак надел и думаю, если нет куртки снаружи, наверное, я куртку все-таки убрал внутрь. Была такая неразбериха, толкотня, что не было возможности толком вспомнить или открыть рюкзак, чтобы проверить.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В скором времени всех построили в колонну по два человека и начали грузить в самолет. Я ведь на заднем фоне еще слышал фразу: «Кто куртку оставил?». Но не придал значения, решив, что моя куртка в сумке. Загрузился на втором этаже самолета. Все расселись, вещи у нас перед нами на коленках. Сидим ждем. Раздали еду. Без стюардесс, конечно, но тоже приятно. Дали каждому по «Сникерсу», по полпалки колбасы, хлеб, воду. Поели, организованно наделали бутербродов. Я по видеосвязи позвонил Марине и сказал, что мы взлетаем. Сообщил, что связь появится, только когда я приобрету в Лисичанске местную симку. Летим.

Прилетели в аэропорт в Ростовской области. Темно. Ничего не видно. Стоят автобусы. Вещи в багажное отделение, сами по местам. Один автобус съехал с твердого покрытия, мы пытались его вытолкать. Не смогли. В итоге его КАМАЗ выдернул позже. Едем. Я последний раз написал сообщение жене. Пересекли границу. Связь пропала. Симку вытащил. По дороге останавливались пару раз в туалет и покурить. Едем колонной из шести автобусов. Смог даже поспать в автобусе. Впереди Донбасс...

Продолжение следует