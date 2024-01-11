Дневник СВО Расула Таспенова: «Так мы ползали до 5 утра. Я вытащил трех раненых и одного убитого»

Ужасы войны, экватор — середина срока контракта. Часть 10-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Ходили в наступление, попали под сильный обстрел

Пора выезжать. Все получили порцию сигарет. Я тоже. Выменял их на «Сникерсы». Как же я люблю шоколад. Не думал, что польза от моего некурения будет такой. Дождь прекратился, слава Богу. Доехали без происшествий. Идем на позицию. Идти около 5 км. Навстречу попадаются «Вагнера», несут раненных.

Дошли до места, время около 22 часов. Темно. На позиции есть раненые. Оказывается, «Вагнера» ходили в наступление, попали под сильный обстрел. Шли сквозь минное поле по безопасной тропе. Кого-то вернули, кто-то остался на поле боя раненый или убитый. Нас попросили помочь вытащить их сюда. Темно, ничего не видно. Да еще и поле минное.

Я попросил металлический пруток и веревку. Со мной пошел один лнровец, поползли через минное поле. Прежде чем двинуться, тыкаем прутком в землю, чтобы не попасть на мину. Спустя минут 20 попался один раненый. Хорошо, что он дышал громко, иначе я бы его не нашел. Кричать нельзя — прилетит. Обвязал я его веревкой и на карачках пополз обратно, периодически подтаскивая веревку. Дотащив раненного до позиции, передал медикам и пополз обратно.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов





Так мы ползали до 5 утра. Я вытащил трех раненых и одного убитого. Устал, хочу безумно спать. Пришли разгоряченные, вспотели. Легли. Потихоньку начинаем остывать. Примерно через час стало прохладно. Я достал теплые штаны. Сплю. Проснулся от того, что ноги замерзли так сильно, как будто промерзли до костей. Достал шерстяные носки, спальник, снял обувь и укутался. Через 20 мин стало тепло. Так и заснул. Если ноги в тепле, то весь согреваешься.

У «лайнеров» блиндажи хорошие. Там как в квартире

20 ноября. Изредка ночью были слышны обстрелы. Утром туман. Решили разжечь костер, погреться и покушать. В тумане дыма не видно. В обед пришли «Вагнера» — расспросили про их вчерашний штурм. Угощаем их чаем, общаемся. Один из них из Нурлата. Почти что земляк. Разговорились, познакомились. Сидел за кражу. Оставалось сидеть 11 месяцев, решил поехать сюда на 6 месяцев служить. Говорит, что если бы не так, то после отсидки все равно поехал бы. Они принесли свои сухпайки. Люблю я их кашу из мяса, фасоли и овощей. Еще и шпик соленый. Вкуснятина. Начался дождь. Решил вздремнуть немного. Не могу заснуть — «Вагнера» устроили стрельбу. По цели или просто пошуметь, неизвестно. Дежурил ночью с 21 до 23.

21 ноября проснулся от того, что охота в туалет. А идти, блин, не охота. Это же нужно вылезать из спальника, надевать обувь и через грязевую кашу возле землянки идти в отхожее место. Но делать нечего, надо значит надо.

Попил кофе. Решили построить еще одну землянку, так как одна протекает, и ребята просто промокли насквозь. Промокла у них вся одежда, вплоть до рюкзаков. У нас землянка еще более-менее нормальная. Выровняли основу для пола, нарубили и натаскали длинные жерди, собрали каркас. Сейчас пообедаем и пойдем делать крышу. От мин не спасет, так хотя бы от дождя. В округе нет материалов, чтобы построить полноценный блиндаж.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Кончилась вода. Как стемнеет, пойдем за ней на ноль. Сходили за водой. Воды на нуле было мало. Желательно было взять 30 полторашек на всех, но там было только 14. Будем тратить экономно. Сегодня я дежурю с 21.00 до 1.00. На улице дождь, дежурим, сидя в новой землянке. Построили большую землянку, человек на пять. Сюда можно поставить печку и нормально зимовать. Когда ходили за водой, там были ребята, ждали ротацию, так вот у них на позиции затопило все землянки. Все промокли. У «лайнеров» блиндажи хорошие. Там как в квартире. Они там находятся практически весь период службы и поэтому готовят жилье капитально.

Выпал снег. Первый снег. Зимой наступает самый сложный период службы

22 ноября снова идет дождь. Надоела эта слякоть. Ладно хоть в землянке сухо. Развели небольшой костер, поели, попили чаю. Пришли «Вагнера», сушат вещи у нас на костре. С ними еще чаю попили. Общаемся. В основном осуждены по статьям 105, 158, 228. Нормальные ребята. В любое свободное время копаем окопы. Земля местами мерзлая — ломом пробиваем. Пошел ледяной дождь.

23 ноября на улице выпал снег. Первый снег. Холодно. Но пока спальный мешок держит тепло. Нужно развести костер, погреться и покушать. Разогрел фасоль с овощами, чай попил. Время — обед. Началась стрельба. Не утихает. Пошли посмотреть, а там «Вагнера» отстреливаются. У хохлов начал работать пулеметчик, чтобы наши не могли даже выглянуть из окопов. А живая сила хохлов пошла с краю. Мы их не увидели, но снайпера сказали стрелять в ту сторону. Никого не видно, видно только, как кусты шевелятся. В эти кусты и старался стрелять. Через 20 минут «Вагнера» начали стрелять из АГС по пулеметчику, и все утихло. Хохлы перестали наступать. Либо отступили, либо мы их перебили. Перестрелка длилась минут 20—25, но вспотели мы сильно.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Воды практически не осталось. Значит, будем без чая. Зато у нас много вагнеровских сухих пайков. Хлеба, кстати, тоже уже нет. Пришел «Вагнер» (который из Нурлата знакомый), принес воды, печенья. Поели тушенку с печеньем вместо хлеба. На вкус ужасно, но хоть чем-то заменили хлеб и ладно. Попили чай. Время 16.58, уже почти темно. Завтра у меня экватор срока контракта. Останется еще столько же времени. По моим расчетам, на передовую я должен сходить еще примерно пять раз. Это будет до 31 декабря. Потом останется около 9 дней, но обычно это время дают дембелям постираться, помыться, подготовиться к отъезду. Ох, как же это еще не скоро. Но жду этот день очень.

Зимой наступает самый сложный период службы. Очень берегу свои вещи, рюкзак. Многие спрашивают, почему я так берегу бушлат. Мол, обычно его не берегут особо, а перед отъездом домой просто выкидывают. Но я планирую его сохранить на память. Буду ходить в нем по району. Во-первых, он теплый, а во-вторых, это воспоминания, как я в этой одежде лежал в окопах, в сырости и грязи. Я его, кстати, привез домой. Жена его много раз стирала, но от него все равно пахнет ужасно.

Может, крыша у меня едет, раз я голову забиваю всякими ненужными расчетами. Так вот и служу

В свободное время часто считаю. Вот сегодня высчитал, что мне не надо стирать термобелье. Можно его менять каждые две недели, а грязное просто убирать в пакет. У меня термобелья четыре комплекта. Таким образом, я не буду тратить время на стирку (со стиркой тут сложно, стираем на улице возле бани), и у меня еще один комплект чистый останется, в нем я поеду домой. Придется ходить в одной одежде две недели, но тут проще ходить, чем стирать и потом сушить.

Может, крыша у меня едет, раз я голову забиваю всякими ненужными расчетами. Так вот и служу. А еще каждое утро на калькуляторе прибавляю 1,1%. Один день службы — это 1,1% срока. Так вот утром вижу, сколько процентов срока контракта я отслужил. А еще меня не покидает мысль взять на память штык-нож. Прикольный мощный нож, но на границе, говорят, обыскивают. Провозить его нельзя, потому что считается комплектующим к оружию. Сегодня ночью дежурю с 1.00 до 3.00.

24 ноября нужно покушать и начинать собирать потихоньку вещи. На улице грязь и ветер. Греемся у костра. Нашли в старых окопах три полторашки воды. Живем! Заварили пюрешку и чай. Сейчас пьем и думаю: нашли хрен пойми где воду, неизвестного качества. Сидим и пьем. Радостные. Горячий чай с сахаром всегда хочется. Сытые, готовые к возвращению, ждем время выхода на ноль. Ротация. Приехали на базу. Поел кашу, хотя изначально это была уха. Лег на базе спать на третьем ярусе — там жара. Планирую помыться завтра.