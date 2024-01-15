Дневник СВО Расула Таспенова: «Я, Север и Татарин решили провернуть спецоперацию — взорвать бункер хохлов»

Увидел хохла, неудачная боевая вылазка, сны о чистом постельном белье. Часть 12-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и ведет бизнес в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии: честно признается — бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

На секунду показалось, что пуля попала в меня, было настолько больно

Выехали на позицию. Доехали без происшествий. Теперь нужно идти около 5 км. На улице очень темно. Даже Луна и звезды не освещают наш путь. Идем в слякоть, периодически проваливаемся в лужи. Слава богу, не промокли ноги. Мы с Татарином пошли первыми, так как лучше знаем дорогу, ведь уже были на этой позиции. Нашли блиндажи, начали расселять ребят. Всем достались двухместные, а мне и Татарину одноместные. Тот блиндаж, в котором мы были с Близнецом в прошлый раз, разбомблен, сырой и непригоден для проживания.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов





Тут снайпер хохлов стреляет активно. Когда начал стрелять, я резко попытался принять лежачее положение и наткнулся глазом на ветку. Было больно, аж искры пошли из глаза. На секунду показалось, что пуля попала в меня, было настолько больно. Слава богу, все обошлось, и глаз не пострадал. Бахча и Вятка поселились вместе, а я неподалеку. Перед сном попили чай у них и я пошел к себе. Также дежурим по несколько часов по очереди.

27 ноября проснулся в 5:10. Охота в туалет. Вылезать из спальника ох как неохота. Холодно. Но придется. Раз встал, решил заварить пюре и попить чай. Одно пюре оставил на полке перед сном, когда разбирал свои вещи, так мышь прогрызла крышку из фольги и поела мою пюрешку. Пришлось выкинуть. Заварю новую...

Видел хохла. Он поднимался в гору и тащил патроны в ящике

06:30 покушал, попил чай. Достал теплую балаклаву. В ней, думаю, спать теплее. А то шапка на уши сильно давит и не такая теплая, как выяснилось. Разбудил меня в 8:30 Татарин словами «Казах, а медаль хочешь получить?". Я хотя и спросонья, но ответил, мол, «конечно, хочу!». Для этого надо, по его словам, проявить боевую инициативу. Пошли к вагнерам и лайнерам на их позиции познакомиться. Я, Север и Татарин решили провернуть спецоперацию — взорвать бункер хохлов.

Между нами поле заминировано, а карты мин нет ни у кого (утеряна), поэтому мы пойдем в обход по длинному пути. На прикрытие оставим пулеметчика. Вагнеровские пулеметчики сказали тоже прикроют нас. Пойдем, скорее всего, завтра ночью. Сначала хотим разведать, а в другой день закидать их позиции гранатами. Потому что в ближайшем вражеском окопе сидит снайпер и периодически по нам стреляет. Обычно он стреляет мимо, но редко бывали и ранения наших.

Из бинокля наблюдали за врагами. Видел хохла. Он поднимался в гору и тащил патроны в ящике. К сожалению, я вышел в наблюдение, не взяв с собой автомат. Хотя с другой стороны, я все равно не попал бы в него. Слишком далеко. Видно, что у них там целая сеть из окопов.

В 16:00 пошли на «ноль» за водой. Ночью холодно, поэтому горячего чая приходится пить много. Я на себя одного взял шесть полторушек и оставалось две. Думаю, хватит. В 18:00 уже вернулись. Сейчас пью чай и ложусь спать. Мое дежурство с 23:00 до 00:00. Кто один в блиндаже, дежурит час, если в блиндаже два человека, то два часа дежурят. Проснулся в 2:00 ночи от холода. Попил горячий чай, согрелся. Ложусь дальше.

Планы по захвату блиндажа поменялись

28 ноября — 55% от контракта прошло. Проснулся в 07:50 от автоматной стрельбы. Кто стрелял, не понял, но ясно, что это не прицельный огонь, а больше для того, чтобы враг не расслаблялся. Заварил пюре. Попил чаю. Время летит быстро. Уже час прошел. Хочу сейчас почистить свой рюкзак, потому что, когда мы шли ночью позавчера через лес, много раз приходилось идти на корточках и ползком, чтобы снайпер не попал. Поэтому рюкзак нарос кусками грязи. Куртка тоже, но ее я вчера еще зачистил.

Планы по захвату блиндажа поменялись. Вагнера решили захватить целую лесополосу перед нами. Мы на прикрытии. Сначала мы начали стрелять из автоматов и пулеметов, чтобы хохлы спрятались и не увидели, как вагнера идут в наступление. Продвинувшись метров на 50, вагнера остановились в кустах. Слышно было, как они спорят громко и ругаются. Вот, блин, называется пошли незаметно! А по нашим позициям начали стрелять из минометов.

Самые страшные мины — это польские (польки). Они летят без звука и слышны буквально только за секунду до прилета. Спрятаться можно просто не успеть. Мы попрятались в окопах. Теперь уже мы не могли высунуть головы. Как только все утихло, мы начали снова стрелять, а вагнеровцы пошли дальше. Тишина. Мы не стреляем, враг тоже. Вагнера ушли и их не видно. Ждем их возвращения. Прошло два часа. Тишина. Мы волнуемся, решили парочку ребят оставить на дозоре на позиции вагнеров.

Я сел покушать. Прибегает Север и говорит, что вагнера вернулись. Срочно зовут меня. Уходило пятеро вагнеров. Вернулись только двое. Из них один с перебинтованной рукой (позже выяснилось, что ему повредило палец), второму осколком повредило ногу, но ничего серьезного. Они были без сил и с трудом рассказали, что случилось.

Здесь в дневнике Расула содержится довольно подробный рассказ о боевой вылазке военнослужащих ЧВК «Вагнер», который редакция «Реального времени» решила не публиковать из соображений сохранения военной тайны.

Снилось, что я на мягкой кровати с чистым постельным бельем

Сегодня дежурим в два раза дольше. Разделились на две позиции: наша позиция и позиция вагнеров. У вагнеров остался один человек (позывной Дуги), мы поможем ему охранять его направление. Тяжело осознавать, что несколько часов назад ты общался с человеком, а сейчас его больше нет. Будто хохлы знали, что они пойдут именно по той дороге...

Нашел коробку от пуль для пулемета, сделал из нее мини-печку. Натаскал дров. Попробовал ее использовать. Тепла много, дым идет вверх, но сильно нагревает потолок из полиэтилена в блиндаже. Нужно жечь ее либо несильно, либо недолго. Так и лег спать. Я дежурю с 02:00 до 04:00 в своем окопе и слушаю, если враг пойдет. Кто-то дежурит на позиции вагнеров.



Окопная мини-печка из цинка из-под патронов realnoevremya.ru/Расул Таспенов

29 ноября попью горячий чай (грею на горелке). Снова снились дом и семья. Снилось, что я на мягкой кровати с чистым постельным бельем. Как же не хватает этого. Хочу спать развалившись, а не скрюченным. Помню, как просыпался медленно и чувствовал, как выхожу из сна. В конце даже паниковать начал, что меня возвращает реальность в окоп.

Сижу в блиндаже и слышу, как работают наша авиация и артиллерия

Нашел картон, чтобы разжечь печку. Разжег. Время 11:50, я сытый, выпил две кружки чая, съел три бутерброда с колбасой. Брал с собой колбасу в вакуумной упаковке, сейчас настала ее очередь. Еду рассчитал так, что мне хватит до конца смены. Ребята заходили ко мне на чай и просили колбасу нарезать. Я им сказал, что колбаса будет в другой день, и нужно кушать другие продукты. И вот сегодня я угостил колбасой Татарина. Все стараюсь рассчитывать, и если вдруг буду выходить за рамки, то начну ужимать себя или меняться продуктами с другими ребятами на те продукты, которых у меня в избытке.

Воды, например, у меня больше всех. Я изначально брал много и позавчера принес много с нуля. Она тяжелая и ее не любят носить ребята. Некоторые закинут бич-пакеты и пюрешки, воду для них и хлеб. Все легкое, но занимает место. Но они не понимают, что после этой еды хочется больше пить. Я стараюсь брать воду, тушенку, хлеб и сахар. Все тяжелое, но очень пригождается. Сахар, пюрешку и бич-пакеты лучше хранить в бутылке. Ведь пюре занимает только полстакана в заводской упаковке, а остальное воздух. Поэтому на базе готовим все по бутылкам.

Надоел капающий конденсат с потолка. И капает, зараза, прямо на то место, где я сплю. Пришло несколько вагнеров, поблагодарили нас, за то, что вчера помогли ребят транспортировать. Дали мне пачку сигарет. Пригодится. Сегодня будут запускать коптер, попросили остальных его не сбивать, а лучше сидеть в окопах не высовываясь.

Лесополосу, которую вчера не смогли взять, попытаются уничтожить. У вагнеров прибудет группа эвакуации, наша помощь не понадобится. Мы должны будем удерживать ту сторону, которую контролировали вагнера. Сегодня ночью у них прибудет замена. Сижу в блиндаже и слышу, как работает наша авиация и артиллерия. План, который мы разрабатывали по взрыву вражеского блиндажа, отменили. Продолжим работать на прикрытии.

Не только с точки зрения этики, но и с точки зрения бюрократии

Да и страх дает о себе знать. Много крови. Кстати, у вагнеров позывные придумывает компьютер случайным образом. Они не сами их выбирают. Возможно, такое только у отряда КА (корпус арестантов). У контрактников, возможно, иначе, я не знаю. В 14:00 пришел Татарин, предложил пообедать. Татарин, кстати, хочет заработать денег и полететь в Тайланд — тратить все. Его там ждет компания.

Сходили к вагнерам — поменяли нашу тушенку на их сухпайки. Спросили про их тяжелораненого во время неудавшейся вылазки бойца. Сказали, что он так и лежит там на разделительной полосе. Их группа эвакуации еще не пришла. Возможно, ночью будут вытаскивать его тело из оврага. Забегая вперед, в итоге наши ребята пошли вытаскивать тело и затем понесли его на ноль. Так как я вчера ходил, сегодня пошли уже другие. Эвакуаторы вагнера так и не пришли, а труп оставлять дольше было нельзя. Не только с точки зрения этики, но и с точки зрения бюрократии. Парень, который оставался из их группы, сфотографировал тело и отправил данные в их штаб.

Время 20:27, ребята еще не вернулись. Я поел сухпаек, который выменял у вагнеров, попил чай. Растопил сделанную мной мини-печку. В блиндаже стало жарко. Надеюсь, тепло продержится долго. Все потушил, ложусь спать. У Вятки есть радио, сказали ожидаются заморозки ночью до -8. Время 02:00 ночи. Пришли вагнера (пополнение). Разбудили меня, не могли найти свои блиндажи в темноте. Ушли, а я не смог заснуть от холода. Пришлось встать, поставить чай, зажечь печку. Согрелся. Ложусь спать дальше. Синоптики не обманули. Не знаю сколько градусов было, но было очень холодно.

У Казаха (то есть у меня) всегда есть, что покушать и где погреться

30 ноября проснулся от желания сходить в туалет и от того, что замерзли ноги. Встал, поел пюре с тушенкой, затопил печку, положил стельки рядом с ней, чтобы нагрелись. Отвлекся, и одна стелька подплавилась, блин. Поставил греться шерстяные носки. Слежу за ними, чтобы не сгорели. Все равно немного подгорели.

Время 09:33, лягу полежу. Решили выследить снайпера, который периодически по нам стреляет. Ждем во всеоружии уже полчаса. А его нет. Не стреляет. Прождали два часа. Замерзли. Пошли по блиндажам отдыхать. Не знаю почему, но многие ходят ко мне на чай. Наверное, мой — это один из немногих блиндажей, в котором можно встать во весь рост. Обязал каждого, кто приходит, приносить с собой воду. Мою воду выпили ребята, которые приходили постоянно ко мне на чай. Иначе я останусь сам без воды. А ночью чай очень нужен.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Ребята говорят, что у Казаха (то есть у меня) всегда есть, что покушать и где погреться. Время 16:32, поел, попил чай с севером. Разошлись. Полежу. Интересно слушать ребят. Есть среди нас парень Араб, он хочет заработать тут денег и открыть салон красоты в своем городе. Есть Турист, который был со мной на первой вылазке, так он хочет машину купить. Интересно послушать, кто и зачем приехал. У кого какие планы, мечты. Много идейных. Но деньги все равно знают, куда деть.

Сегодня наши массированно обстреливают минами и артиллерией врага, нам сказали сидеть весь день в своих блиндажах. Сидим. Время 02:03, ложусь спать. 1 декабря проснулся 05:30. Мышь достала, лазит среди пакетов, шуршит и не дает спать. Пришлось встать, убрать пакеты. А раз встал, решил и печку зажечь. Потому что в холоде тяжело засыпать будет. Поставил чай, съел последнюю банку сардин.

Сегодня первый день зимы. Снега нет. Сегодня нас должны сменить. Еды и воды осталось как раз, чтобы хватило до вечера. Сахар кончился. Осталось воды на один раз. Я залил эту воду в бутылку где хранил сахар и ополоснул бутылку. Будет сладкая вода. Вскипячу ее и будет для чая.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Мои расчты по распределению продуктов оказались верными. Все заканчивается впритык. Даже дрова, которые я заготавливал три дня назад, закончились только что. Время 12:20, нужно все доесть и начинать собирать вещи. Примерно в 16:00 начнем выходить частями. Нашел в заброшенном окопе пенку толстую, на одной стороне с фольгой. Постелю в следующий раз — будет теплее. Приехали на базу. Повар приготовил суп, больше похожий на кашу из риса, картошки и тушенки. Пофиг, съел пока горячее. Привезли соки, колу, сыр и молоко. С голодухи съел все это и всем этим запил по очереди. Вкусно, сытно. Не знаю как поведет себя желудок после такого. 20:00 ложусь спать. Тепло, сухо, комфортно.

Продолжение следует