Дневник СВО Расула Таспенова: «На постах кричим «Ахмат — сила!». Объясняем, что дембеля и едем домой»

Последняя неделя контракта, неадекватная реакция бойца на передовой. Часть 16-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и ведет бизнес в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии: честно признается — бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Как только темнеет, его начинает трясти



1 января (92,4% срока контракта) осталось 8 дней. Закончилось дежурство. В 9.49 ложусь спать. Перед сном поел «Доширак». Проснулся от стрельбы. Наших нет, оказывается, по фронту разошлись. Снился дембель, как оформлялся в военкомате. Помню, бегал по городу с документами.

Принесли мешки с подарками, которые вчера парни скинули на дороге во время обстрелов. Там апельсины, мандарины, яблоки, сгущенка, сахар, сыр. Попил чай, поел. Лучший ужин. Дежурим сегодня, как и вчера, усиленно. На этой войне научился видеть и ходить в темноте. Каждый шорох слушаем. Бывают ночные галлюцинации. Начинаешь видеть то, чего нет. И только приглядевшись все исчезает. Завтра ротация у Татарина и Казаха — у них дембель 4 января. Командир говорит, что народу вообще нет. В праздники новички не приезжают. Значит, и меня раньше 7 января не сменят...

2 января (93,5%) попил чай с бутербродами (сыр с колбасой, сыр с куриным рулетом). Спасибо командованию за подарки. 12.13 решил полежать. Удивился, что обед настал так быстро. Наши уже который день массированно кроют огнем укропов. Сегодня работала авиация. Один из ребят начинает меня сильно пугать. Как только темнеет, его начинает трясти. Он бегает, психует, берется за пулемет. Повторяет, что нужно всем быть начеку, что он не хочет умирать, что укропы наступают. Паникует очень сильно. И резко реагирует на замечания. Того гляди начнет еще стрелять по своим.

Хочу что-нибудь сломать или побить кого-нибудь

Проводили Татарина и Казаха на ротацию. Забрали воду. К нам пришли Кера и Комар. Комар поселился со мной в блиндаже вместо Татарина. Рассказал о том, что нам с Зимой по сути удалось избежать верной смерти. Враг разбомбил здание, в котором мы должны были держать позиции, и очень расстроились, что командир сменил нас другими бойцами. В том здании я должен был остаться до дембеля. Очень переживаю, что Бог устанет меня оберегать. От этого страшно.

3 января (94,6%) я на позиции уже 12-й день. Чувствую, появляются признаки нервного срыва: хочу поорать или головой побиться о дерево. Надоела грязь, однообразная обстановка, постоянный шум стрельбы и взрывов. Хочу что-нибудь сломать или побить кого-нибудь. Если выдержу сейчас, нервы потом будут просто железные. Хотя многие ребята говорят, что я очень спокоен и рассудителен. Что всегда стараюсь держать себя в руках и не ругаться. Знали бы они, чего это стоит — сдерживаться.

12.04 решил подремать. Прохладно. Спим в холоде постоянно — не состаримся. 16.30 пьем чай, общаемся. Я должен был дежурить с 21.00 до 00.00. Поменялся с Керой, буду дежурить с 18.00 до 21.00. Весь день нет аппетита. Кушаю только потому, что пора по времени. Странно. Может, нервы и мысли о доме отвлекают от еды. Вчера не все продукты донесли во время ротации. Кера и Дунай пошли сейчас за ними. Там еще печка осталась. Зачем нам еще одна печка, я не знаю. Но парни хотят забрать ее. Ноги замерзли. Ложусь спать. Сейчас ноги отогрею, и будет кайф. Ребята вернулись — печку найти не смогли. Наверное, кто-то ее забрал...

Уже не беспокоюсь от того, что долго не мылся

4 января (95,7%) за ночь просыпался три раза!!! Почки застудил походу конкретно. Сегодня на улице прохладно, но все еще плюсовая температура. По рации передали, что подслушали переговоры укропов — ожидается наступление по нашему направлению. Мы все по боевой тревоге поднялись, оделись. Я с криками побежал на гору, чтобы первым увидеть врага. По мне начали стрелять, я лег и лежал. Хорошо, что у нас там окоп нормальный.

Один из казаков немного поник от опасности. Ждем. Враг только стреляет, как и раньше. 17.12 так и нет никого. Возможно, нацисты специально кинули такую инфу, чтобы мы напряглись. Радиоигра. Комар температурит. Тут на передке все переболели уже. И на базе тоже. Сыро ведь постоянно. Заметил, кстати, что ссадины и порезы нифига не заживают.

21.00 заступил на дежурство. Сидим с Севером (из казаков) вместе. Холодновато. Не промерзнуть бы. На одной нашей позиции есть раненый. Только что сообщили. Там часто раненые, стреляет снайпер. Если соблюдать меры предосторожности, то все будет хорошо. Но их мало кто соблюдает. Решил посидеть еще часок, чтобы Комару осталось только два часа. Он болеет, хоть как-то помогу бойцу. Посидеть еще дольше не могу — сам замерз до костей. Заметил, что уже не беспокоюсь от того, что долго не мылся. Последний раз 20 или 21 декабря. Стало как-то пофиг. Мысли все не о мытье. Хохлы часто стали простреливать наши позиции. Возможно, опасаются нашего наступления.

У нас все хорошо, но погода просто ужасная

5 января (96,8%) проснулись в 6.50 от выстрелов. Укропы пытались сделать накат на соседнюю позицию. Мы поднялись по боевой тревоге, отбились. На сегодня будем заказывать продукты. Нужна вода и сахар. Хочу лично сходить на ноль и переговорить с командиром, уточнить о ротации перед дембелем. Бишоп и один из казаков делают самодельные бомбы. Они разобрали противотанковую мину. Маленький кусок взрывчатки издал очень мощный взрыв. Теперь они взяли больше взрывчатки и добавили старые патроны как поражающие элементы. Сейчас одна сторона защищена от наступления капитально.

Пошел снег. 15.54 решил погреться. Скоро пойду на ноль. Затопили печку. Просушили комнату. 18.40 выхожу с Зимой и Бишопом. Сходили. Нам передали воду, сахар, печенье, «Сникерсы» и колбасу. Кайф. Все ничего, но паникер наш меня сильно выводит из себя. На каждый шорох реагирует неадекватно. Нервничает, орет, бегает.

Льет сильный дождь. Куртка промокла насквозь. Вернулся и дежурю в ней — пусть прямо на мне обдуется ветром и подсохнет. Другого варианта высушить одежду нет. Ходил в тонких штанах. Если промокнут, чтобы у меня теплые остались сухими. Так и получилось. Штаны насквозь, термуха тоже. Сейчас сижу на дежурстве и чувствую, что термуха высохла. Куртка влажная, но уже не мокрая.

Узнал на нуле новости. Ребята выехали с НПЗ вчера в Лисичанск. И только сегодня поехали в Ростов-на-Дону. Вчера машины не было ехать. На базе осталось несколько человек. Меня, вероятно, сменят 7-8 января. Пока точно не известно. У нас все хорошо, но погода просто ужасная. Жена Марина, надеюсь, не волнуется, ведь я отправлял ей через ребят весточку, что на связи буду только 7 января. Надеюсь, письмо было получено.

Сижу сейчас на дежурстве, пишу в дневник и чувствую, как по капюшону капает откуда-то с крыши. Тут навес у блиндажа — под ним и дежурим. То ли тепло стало, то ли я разгоряченный после прогулки. Растопил печку. Сушу перчатки, чехол от рюкзака и куртку. У нас куртка разбирается, можно ходить отдельно в подкладке. Наружку решил просушить. Да и в блиндаже сухо станет. Попили чай с Севером.

Погода тут непонятная. Уже не сыро, а грязно

6 января (97,9%) всю ночь лил сильный дождь. Куртка вчера высохла не полностью. Но была не мокрая, а влажная. Я надел и спал в ней. Сейчас трогаю — сухая. Прямо на мне высохла. Но в блиндаже, чувствуется, стало сыро. Дождь так и идет. Грязь везде. В 12.50 поел тушенку, попил кофе. 14.05 лег полежать, погреться. Снег пошел хлопьями, все везде капает. Погода тут непонятная. Уже не сыро, а грязно. Снег лег, начинает подмораживать.

У нас села зарядка на рации. Я сходил до соседней позиции, чтобы по их рации связаться со штабом по поводу нового АКБ. У них не ловит вообще. Будто глушилки стоят. Вернулся, помыл берцы, заварил кофе. Ощущается минусовая температура. Комар болеет. Я таскаю дрова, а он разжигает печку. Кера и Дунай ушли на ноль. Может, привезут аккумулятор на рацию. Вернулись. Оказывается, сегодня не день поставок. Отдежурил. Холодно пипец как. Обычно сидим на дежурстве, а тут пришлось побегать, походить чтобы согреться. Берцы у меня теплые, на меху, но я в них с октября, и мех уже стоптался. Из зимних они стали осенними. Сейчас залез в блиндаж после смены, заварил бич-пакет.

7 января (99%) — как приятно, что осталось пару дней до дембеля. Ночь была просто жесть. Мороз сильный ударил. Говорят, было -20. Ночью вставал в туалет. Берцы дубовые от холода. Газ в баллонах замерз. В блиндаже мерзнет вода. Чай попить не получится. Все. Это конец. Я не знаю, что делать. Печка наша — одно название. Нет вытяжки нормальной — либо тепло и дым, либо нет дыма и тепла тоже. В двух спальниках тепло было, но под утро ногам стало прохладно. Спать было очень холодно. Сходили к нашим ребятам в другой блиндаж, он побольше, у них печка. Греемся. Обувь греем. Пьем какао. Сейчас пойдем дрова готовить с Комаром.

Нашли пилу. Заготовили дров. Дров много, но их на 2-4 часа. Попил кофе. Залез в блиндаж — греемся. 14.47 планирую поспать, пока тепло. По поводу ротации тишина. Рация села, связь через лайнеров. Нас сменят завтра. Нужно перетерпеть еще одну ночь на таком морозе. Спать норм, когда укутаешься, но дежурить очень сложно. Приходится ходить и греться. Парни пошли на ноль, а я дежурю вместо Керы с 18.00 до 21.00. Наготовил дров в первый час дежурства. На полночи хватит. 19.53, еще час отстою и спать в теплый блиндаж. 20.39, осталось чуть-чуть. 21.57 отдежурил, поел бич-пакет. Пацаны с нуля принесли энергетики. Попил. Кайф. Печка растоплена. Тепло. Ложусь спать. Контролирую печку. Если не проворонить огонь, то дров хватит часов до 6 утра. Главное подкидывать каждые 20-30 минут. Соответственно, спать в свободное время будем с интервалом по 20-30 минут. Все хорошо, но, блин, позывы в туалет портят все удовольствие от тепла. Надевать берцы и выходить на мороз — наказание. На морозе кожаные берцы стали как каменные.

Дрова кончились, контракт тоже. Завтра домой

8 января (100%). 06.16 за ночь вставал в туалет 6 раз!!! Что за фигня? Я воды столько не пил, сколько ходил. Подкидывал дрова, а когда она начинала дымить — приоткрывал дверь для лучшей тяги. И так всю ночь. Дрова кончились, контракт тоже. Завтра домой. А сегодня ждем ротацию. Второй спальник оставлю Северу (из отряда казаков, родом из Норильска) — он мне достался от Зимы за пачку сигарет. Спальник уже старый и местами рваный, но греет норм. Пенки оставлю в блиндаже — пригодятся другим бойцам, кто тут будет жить.

Встали в 11.00. Пошли к ребятам в блиндаж греться и пить кофе. Грел берцы на печке и прожег маленькую дырку на подошве. Как смог залатал ее. 13.37 сидим у ребят в блиндаже. Хорошо сидим. 14.32 собрал вещи. Сидим кофе пьем. Решил помочь оставшимся ребятам заготовить дрова. Сидим на дорожку. Вышли. 19.42 мы на базе. Скинул вещи, первым делом созвонился с Мариной. Потом позвонил жене Дуная по его просьбе. Все объяснил, рассказал, что у него все хорошо. Она так же переживает, как и моя жена. Даже вопросы задает такие же. Забавно так.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поел суп горячий. Помылся в бане. Хорошо. Надел чистое белье и одежду. Собираю вещи. Как ни странно, все поместилось в один рюкзак. 22.40, лежу. Волнительно. Завтра утром выезжаем. Попросили постоять на входе час. Отдежурить вместо больного. 23.50 дежурство. На дежурстве почистил автомат. Отдежурил до 01.00. Сходил в баню помыть берцы. А то после заморозков грязь так и осталась на обуви. Не зря многие говорят, что у меня обувь чистая всегда. Ощущение, будто заболеваю. Жар. Либо в бункере непривычно жарко. За последние дни привык спать в холоде и жара в дикость. Лежу, не спится.

9 января, 05.42, проснулся от холода. Наверное, в печку забыли подкинуть дрова. Собрался добавить, но кто-то подошел и подбросил. 06.00 у кого-то играет будильник. 06.08 будильник так и играет. 08.50 выехали в Лисичанск. Там нам сообщили, что КАМАЗ до Ростова будет только через пару дней. Ждать два дня, а потом на морозе трястись четыре часа в тентованом кузове? Спасибо, не надо. 11.12 сдали оружие, взяли в дорогу поесть, выехали в Луганск на такси за 6 тысяч рублей. Едем я, Бишоп и Зима. Проезжаем много постов. На постах кричим «Ассалам алейкум», «Ахмат — сила», и нас пропускают. Сразу объясняем, что дембеля и едем домой. Постовые завидуют. 13.03 мы в Луганске. 14.12 поели, едем до границы на такси за 4 тысячи рублей. 15.42 подъезжаем к границе. Пересекать будем пропускной пункт пешком, чтобы не стоять в очереди, а там уже поймаем другую машину. Мы в Ростовской области. Все!