Магра о службе на СВО: «Я сделала правильный шаг, что поехала туда»

Боец СВО из Альметьевска с позывным Магра служит медиком под Луганском. Сейчас находится в санатории.

Официально в ряды ВС РФ Магра вступила год назад. На передовой пережила обстрелы, оказывала помощь раненым.

— Трудные моменты были. На сегодняшний день я понимаю — в принципе я сделала правильный шаг, что поехала туда. Тяжело обратно ехать после отдыха, но я не привыкла проигрывать, — заявил боец.



Боевое слаживание и обучение тактической медицине она проходила в Тоцком.

— Я просто хочу помочь нашим ребятам, — говорила она, уходя на службу.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.