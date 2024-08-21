В Татарстане продлили повышенные выплаты в 1,7 млн рублей для контрактников

Фото: Мария Зверева

Власти Татарстана продлили повышенные единовременные выплаты желающим заключить контракт и отправиться на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова.

Сегодня в Татарстане контрактники получают 1,7 млн рублей. Это один из самых высоких в России показателей. Республика выплачивает 1,005 млн, Минобороны России — 400 тысяч рублей, а муниципалитеты РТ — до 300 тысяч. Находящиеся в зоне СВО бойцы также получают денежное довольствие не менее 210 тысяч рублей в месяц.

Выплата размером до 1,7 млн рублей положена не только татарстанцам, но и жителям других регионов или государств, которые подписывают контракт в республике. Иностранцам и их семьям окажут поддержку для получения гражданства России и ИНН.



Для того чтобы оформиться на контрактную службу, требуется не более дня. Будущим участникам СВО оплатят проезд, проживание и питание. Они могут выбрать воинскую часть и специальность.

Напомним, контрактникам в республике выплачивают 1,7 млн рублей с 1 августа. Помимо финансовой поддержки, бойцам гарантированы все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации.

Галия Гарифуллина