Дети участников СВО могут поступить на бюджет в вузы Татарстана

Дети участников СВО и граждан, заключивших контракт с Минобороны, могут поступить на бюджет в вузы Татарстана по отдельной квоте, — рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В 2024 году традиционно проводятся отдельные конкурсы при приеме на обучение по нескольким основаниям:

прием на бюджетные места;

прием на обучение в рамках особой квоты для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;

поступление по квоте приема на целевое обучение;

прием на обучение в рамках отдельной квоты.

«В рамках отдельной квоты могут поступать: Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих, лиц, заключивших контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимавших участие в СВО», — сказал министр.

Квота устанавливается вузом в объеме не менее чем 10% от общего объема бюджетных мест. В пределах квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний.