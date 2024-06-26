Дети участников СВО могут поступить на бюджет в вузы Татарстана
Дети участников СВО и граждан, заключивших контракт с Минобороны, могут поступить на бюджет в вузы Татарстана по отдельной квоте, — рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
В 2024 году традиционно проводятся отдельные конкурсы при приеме на обучение по нескольким основаниям:
- прием на бюджетные места;
- прием на обучение в рамках особой квоты для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- поступление по квоте приема на целевое обучение;
- прием на обучение в рамках отдельной квоты.
«В рамках отдельной квоты могут поступать: Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих, лиц, заключивших контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимавших участие в СВО», — сказал министр.
Квота устанавливается вузом в объеме не менее чем 10% от общего объема бюджетных мест. В пределах квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний.
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