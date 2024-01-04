Дневник СВО Расула Таспенова: «О нас не должно сложиться плохое мнение. Тут Россия, это наши люди»
Первый день в зоне проведения специальной военной операции. Часть 3-я
Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.
Местные жители рады, что мы поселились по соседству
11 октября 2022 года. Утром всех построили и разделили на два взвода: основной и комендантский. Комендантский взвод охраняет круглосуточно расположение (девятиэтажку), следит за поставками еды и воды. За это они не ходят с основным на задания. В нашем подъезде 9 этажей, по четыре квартиры на лестничной площадке.
Живут местные только в трех-четырех квартирах. Местные жители рады, что мы поселились по соседству. Они боятся, что по домам ходят мародеры и ДРГ (диверсанты от ВСУ) и могут устроить теракт. А так — не сунутся.
Задание на сегодня — на выделенном участке провести обыск в домах. Цель — найти оружие, военную форму, запрещенную символику и оборудование. В моей мини-группе: я, Банщик, Кадет и Шахтер. Прошли по улице частного сектора. Какие-то дома вскрытые — проводим в них обыск. В некоторых есть жильцы — они сами нам открывают и все показывают. Проверяем документы.
Первый же день — и такая находка
Увидели частный дом, из которого торчит пять антенн (три из них — большие спутниковые тарелки). Подозрительно. Дома никого нет. Решили самостоятельно вскрыть его и проверить. Долго не могли вскрыть. Дверь будто на двух замках. И таких дверей одна за другой; прежде чем войти в дом, пришлось четыре двери вскрыть. Вскрыли, начинаем обыск. Кадет в сарае нашел кучу взрывчатки, сигнальных ракет и дымовых шашек. Мы с Банщиком находим морзянку (устройство азбуки Морзе), скрытые прослушивающие устройства. Мы в шоке. Первый же день — и такая находка.
На шум прибегает соседка, говорит, что у нее ключи есть. Блин. Поздно, уже вскрыли. Соседка говорит, что тут жил замглавы города, мол, мы ничего запрещенного не найдем, он был нормальным и добрым мужиком. Какого было ее удивление, когда мы показали свои находки. Она даже подумать не могла, что по соседству жил спецагент под прикрытием. Он сам уехал в Киев.
Также в доме нашли новый генератор, автомобиль «Дэу Ланос» (скорее всего, служебный). Соседка сказала, что он уехал на своей личной машине. Все забрали на нужды. Получается, я сломал вчера генератор, а сегодня с ребятами нашел новый. Думаю, сейчас ко мне претензий быть не может. Вызвали ребят, все погрузили, увезли. В этот день больше ничего интересного не происходило. Помню, вернулись в расположение по темну. Уставшие и голодные. К нашему приходу привезли еды. Вещи по-прежнему сырые. Поели. Спать.
«Мужики, это вы наш дом вскрыли!»
Так прошло больше недели. Каждый день ходили по городу, осматривали дома. Пристальное внимание уделялось тем домам, хозяева которых уехали на запад Украины, и домам сотрудников ВСУ, СБУ.
Однажды был смешной момент. Патрулируем город, проводим обыски, и к нам подбегает одна бабка. Сообщила нашим ребятам, что у нее в соседнем доме бывают люди в военной форме. Наши ребята пришли на адрес, дверь закрыта, никого нет, мы все вскрыли. А там действительно вещи военные, оружие, гранаты, электронные средства связи. Вызвали КАМАЗ, все погрузили в него.
Продолжили работать по данному району. Через полчаса прибегает ЛНРовец в панике: «Мужики, это вы наш дом вскрыли! Верните, пожалуйста, все! А то нас посадят за то, что мы потеряли оружие». На вопрос, почему они оставили все без присмотра, он ответил — так дверь же закрыли. В итоге связались, все вернули. Но он за эти полчаса, наверное, постарел лет на 20.
Плевать, кто они, главное — кто мы. Мы не должны вести себя как быдло.
Слышим постоянные взрывы за пределами города. Однажды зачищали дачные участки, как по рации сообщили, что видели возле кладбища человека с оружием. На место побежал снайпер Фома и я с ним для прикрытия. Попытались толпой взять в кольцо эту местность. Долго патрулировали все. Но в итоге диверсанта поймать не удалось.
Были у нас в отряде и такие люди, которые взяли оружие, и этим почувствовали власть перед мирными гражданами. Могли оскорбить или наорать на мирного. Был один случай: мы досматривали дом, а там была женщина и брат ее мужа (муж был на работе). С нами был парень (позывной Крест) и Смольный (писал о нем в первой части).
Случился у них с женщиной такой диалог:
— Давно тут живете?
— Я уезжала на время войны, сейчас все успокоилось, вернулась с семьей.
— Куда уезжали?
— На запад Украины, во Львов.
— А х**и тогда вернулись сюда? Жили бы в своем Львове!
— Зачем вы так разговариваете? — вступился за женщину брат ее мужа.
— Я вас, пи*****ов, вообще могу сейчас расстрелять!
Те замолчали, а я влезать не стал. Когда уходили из их дома, я подошел к женщине и извинился за «коллегу». На улице подошел к Кресту и попросил быть вежливее, ведь о нас не должно сложиться плохое мнение. Тут Россия, это наши люди. Должно быть взаимоуважение. Он уверял, что раз они уезжали на западную Украину — они предатели. Плевать, кто они, главное — кто мы. Мы не должны вести себя как быдло.
Возможно, из-за таких индивидуумов потом плохо думают о российских солдатах. Кстати, этот Крест в тот же день нечаянно нажал на курок и выстрелил в землю около своей ноги. Пуля ударила в пол совсем рядом со ступней. Может, это Бог его хотел наказать. Или это он просто м**ак...
Продолжение следует
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