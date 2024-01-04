Дневник СВО Расула Таспенова: «О нас не должно сложиться плохое мнение. Тут Россия, это наши люди»

Первый день в зоне проведения специальной военной операции. Часть 3-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Местные жители рады, что мы поселились по соседству

11 октября 2022 года. Утром всех построили и разделили на два взвода: основной и комендантский. Комендантский взвод охраняет круглосуточно расположение (девятиэтажку), следит за поставками еды и воды. За это они не ходят с основным на задания. В нашем подъезде 9 этажей, по четыре квартиры на лестничной площадке.

Живут местные только в трех-четырех квартирах. Местные жители рады, что мы поселились по соседству. Они боятся, что по домам ходят мародеры и ДРГ (диверсанты от ВСУ) и могут устроить теракт. А так — не сунутся.

Задание на сегодня — на выделенном участке провести обыск в домах. Цель — найти оружие, военную форму, запрещенную символику и оборудование. В моей мини-группе: я, Банщик, Кадет и Шахтер. Прошли по улице частного сектора. Какие-то дома вскрытые — проводим в них обыск. В некоторых есть жильцы — они сами нам открывают и все показывают. Проверяем документы.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Первый же день — и такая находка

Увидели частный дом, из которого торчит пять антенн (три из них — большие спутниковые тарелки). Подозрительно. Дома никого нет. Решили самостоятельно вскрыть его и проверить. Долго не могли вскрыть. Дверь будто на двух замках. И таких дверей одна за другой; прежде чем войти в дом, пришлось четыре двери вскрыть. Вскрыли, начинаем обыск. Кадет в сарае нашел кучу взрывчатки, сигнальных ракет и дымовых шашек. Мы с Банщиком находим морзянку (устройство азбуки Морзе), скрытые прослушивающие устройства. Мы в шоке. Первый же день — и такая находка.

На шум прибегает соседка, говорит, что у нее ключи есть. Блин. Поздно, уже вскрыли. Соседка говорит, что тут жил замглавы города, мол, мы ничего запрещенного не найдем, он был нормальным и добрым мужиком. Какого было ее удивление, когда мы показали свои находки. Она даже подумать не могла, что по соседству жил спецагент под прикрытием. Он сам уехал в Киев.

Также в доме нашли новый генератор, автомобиль «Дэу Ланос» (скорее всего, служебный). Соседка сказала, что он уехал на своей личной машине. Все забрали на нужды. Получается, я сломал вчера генератор, а сегодня с ребятами нашел новый. Думаю, сейчас ко мне претензий быть не может. Вызвали ребят, все погрузили, увезли. В этот день больше ничего интересного не происходило. Помню, вернулись в расположение по темну. Уставшие и голодные. К нашему приходу привезли еды. Вещи по-прежнему сырые. Поели. Спать.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

«Мужики, это вы наш дом вскрыли!»

Так прошло больше недели. Каждый день ходили по городу, осматривали дома. Пристальное внимание уделялось тем домам, хозяева которых уехали на запад Украины, и домам сотрудников ВСУ, СБУ.

Однажды был смешной момент. Патрулируем город, проводим обыски, и к нам подбегает одна бабка. Сообщила нашим ребятам, что у нее в соседнем доме бывают люди в военной форме. Наши ребята пришли на адрес, дверь закрыта, никого нет, мы все вскрыли. А там действительно вещи военные, оружие, гранаты, электронные средства связи. Вызвали КАМАЗ, все погрузили в него.

Продолжили работать по данному району. Через полчаса прибегает ЛНРовец в панике: «Мужики, это вы наш дом вскрыли! Верните, пожалуйста, все! А то нас посадят за то, что мы потеряли оружие». На вопрос, почему они оставили все без присмотра, он ответил — так дверь же закрыли. В итоге связались, все вернули. Но он за эти полчаса, наверное, постарел лет на 20.

Плевать, кто они, главное — кто мы. Мы не должны вести себя как быдло.

Слышим постоянные взрывы за пределами города. Однажды зачищали дачные участки, как по рации сообщили, что видели возле кладбища человека с оружием. На место побежал снайпер Фома и я с ним для прикрытия. Попытались толпой взять в кольцо эту местность. Долго патрулировали все. Но в итоге диверсанта поймать не удалось.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Были у нас в отряде и такие люди, которые взяли оружие, и этим почувствовали власть перед мирными гражданами. Могли оскорбить или наорать на мирного. Был один случай: мы досматривали дом, а там была женщина и брат ее мужа (муж был на работе). С нами был парень (позывной Крест) и Смольный (писал о нем в первой части).

Случился у них с женщиной такой диалог:

— Давно тут живете?

— Я уезжала на время войны, сейчас все успокоилось, вернулась с семьей.

— Куда уезжали?

— На запад Украины, во Львов.

— А х**и тогда вернулись сюда? Жили бы в своем Львове!

— Зачем вы так разговариваете? — вступился за женщину брат ее мужа.

— Я вас, пи*****ов, вообще могу сейчас расстрелять!

Те замолчали, а я влезать не стал. Когда уходили из их дома, я подошел к женщине и извинился за «коллегу». На улице подошел к Кресту и попросил быть вежливее, ведь о нас не должно сложиться плохое мнение. Тут Россия, это наши люди. Должно быть взаимоуважение. Он уверял, что раз они уезжали на западную Украину — они предатели. Плевать, кто они, главное — кто мы. Мы не должны вести себя как быдло.

Возможно, из-за таких индивидуумов потом плохо думают о российских солдатах. Кстати, этот Крест в тот же день нечаянно нажал на курок и выстрелил в землю около своей ноги. Пуля ударила в пол совсем рядом со ступней. Может, это Бог его хотел наказать. Или это он просто м**ак...

Продолжение следует