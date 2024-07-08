Азизбек Сунатуллоев: «Я не раз общался с местными жителями в Лисичанске, и они благодарны за то, что мы делаем»

Активист регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 25-летний Азизбек Сунатуллоев из Таджикистана подписал контракт с Министерством обороны России и уже отправился на боевое слаживание из Казани в Самарскую область. Он будет проходить службу в новом татарстанском батальоне «Батыр».

В студенческие годы Азизбек Сунатуллоев стал волонтером, руководил гуманитарным штабом в Лисичанске.

— Последний раз работал в Лисичанске, руководил гуманитарным центром с ноября 2023-го по май 2024 года. Увидел своими глазами, что происходит в зоне СВО. После этого приехал в Казань, защитил диплом и принял решение подписать контракт. Буду служить в «Батыре». Как сказал Владимир Путин, спецоперация — это вынужденная мера, но в любом случае она будет идти до нашей победы. Люди там рады, что они вернулись в состав России. Я не раз общался с местными жителями в Лисичанске, и они благодарны за то, что мы делаем, — рассказал Азизбек Сунатуллоев.

По его словам, он не раз был свидетелем того, как ВСУ бьют по мирным жителям. Он вспомнил про обстрел Лисичанска в последний Новый год:

— Были прилеты по подъезду многоэтажки, ларькам и магазинам. Обошлось без погибших, но нескольких людей ранило.

Вместе с молодогвардейцем служить в «Батыр» идет его друг.

— Я принял решение служить по принципу нашей «Молодой Гвардии» — четырех «Д»: дело, доверие, дерзость, долг. Если начать в обратном порядке, то мой долг — служить в армии, у нас в семье все служили. Дело — это как «СВО: наше дело правое», доверие — мы всегда доверяем своим товарищам, а дерзость — постараюсь работать дерзко. Как вернусь, продолжу свою общественно-политическую деятельность, — заявил Азизбек.