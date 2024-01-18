Дневник СВО Расула Таспенова: «Всю ночь простояли на нервах. Устали страшно. Палец на курке»

Письма бойцам от детей, «новогодний» салют артиллерии, 31 декабря на передовой. Часть 15-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и ведет бизнес в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии: честно признается — бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Только я снял экипу и прямо в этот момент командир увидел!

Нам передали письма от детей, которые пишут в школах. Смешно так их читать. Весело и приятно. Они еще так интересно пишут: «Уважаемые наши военные! От всей души благодарим вас за службу! Возвращайтесь скорее с победой!» Письмо было из Хабаровска от школьника начальных классов. И картинки.

Приехал командир и наехал на нас, мол кто разрешил быть в расположении без касок и броников. Сказал надеть все и дежурить до утра втроем (я, Шэм и Кино). Самое обидное это то, что я весь день ходил в броне и каске, а ребята прикалывались и утверждали, что на кухне можно без всего находиться. Только я снял экипу и прямо в этот момент командир увидел! Ведь давно знал, что не надо никого слушать.

Стоим, значит, мы с 20:00 на посту. Я на входе, ребята в гараже. Холодно. Стоим вместе с караульными. Примерно в два часа ночи подошел парень, который в хороших отношениях с командиром и удивился, что мы стоим так долго. Договорился, и командир снял нас с дежурства. Замерз капец как. Шесть часов в карауле я никогда еще не стоял. Лег спать. Подняли всех в 3:10, так как потухла печка. Командир отчитал, что мы спим и не следим за дровами. Снова легли.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Корова на какой-то позиции подорвалась на мине — теперь едим говядину

21 декабря (80,3% срока контракта) проснулся в 9:13. Пошел на кухню поесть. Кипятка нет, чайник не закипает, огонь слабый. Дождались пока закипит, заварил суп с тушенкой. Попил сок. Хочу сегодня помыться. Завтра на передовую. Меня хотели отправить уже сегодня, чтобы заменить раненных. Я отказался, так как после бани боюсь заболеть. Поехали в итоге Зима и Сварог. А завтра едем мы с Татарином. По плану до дембеля два раза еще схожу на передовую. Дежурю с 21:00 до 00:00 с Керой (Карим из Дагестана, служит уже третий контракт).

22 декабря (81,4%) проснулся в 10:28. Ночью часто вставал в туалет, в окопах застудил все хозяйство конкретно. Корова на какой-то позиции подорвалась на мине — теперь едим говядину. Отдыхаем от тушенки. На соседнем складе от ракеты обвалился склад и под завалами лежат машины. Нас позвали разбирать завалы, чтобы достать уазик на запчасти. Час разбирали. Нас, кто идет на передовую, отпустили пораньше. Вернулись на свой склад, я заварил пюре с тушенкой. Уж очень проголодался. Приехал КАМАЗ в 17:20. Капец, как рано. Даже поесть не успел. Пришлось второпях упаковывать вещи. Погрузились, едем.

Привезли нас на место, но далеко от позиции. Дальше КАМАЗ не проедет, а идти пешком часа три. Выгрузились. Нам на базе дали печку с трубой. Решили сходить на позицию, скинуть свои рюкзаки и вернуться за ней налегке. Дошли без происшествий. Сообщили ребятам, что мы их меняем, и пошли обратно.

Мне идти в радость. А стоять — мука

В той смене есть парень с позывным Дед. Он раньше был поваром и не ездил на передок. А тут его отправили. Вот он трус. Всего боится. Идем, и он начал меня подбешивать своими страхами. Дошли до места выгрузки. Парни уехали, а мы взяли печку, трубу, сумку и палету с водой. Идем. Я несу трубу. Кера устал, говорит тяжело нести сумку. Поменялся с ним. С сумкой иду, а они тормозят вечно на отдых. Мне идти в радость. А стоять — мука. Спина моментально забивается когда стою. В итоге мы с Керой пошли без отдыха до конца. Дошли в 23:35. Плечи отваливаются. Вспотел. Разобрали вещи, легли спать. По дежурству договорились, что я с 4:00 до 6:00, Татарин с 6:00 до 8:00.

23 декабря (82,5%) с соседней позиции пришел Сварог. Ему в плечо попал осколок. Не больно, крови нет, просто под кожу вошел. Его собираются эвакуировать в больницу, чтобы достать осколок. Поели с Татарином. Навел порядок в зоне готовки еды. 18:11 сообщили, что со Сварогом шли двое с той же позиции, когда по ним начали стрелять из минометов. С трудом и дошли до эвакуации. Ранило всех вогами. Коптер скинул. Мелкие осколки. Убить не убьет, но на время из строя вывести может. Деталей не знаю.

В 21:30 пришли двое заменять трехсотых. Они дошли до нас, а дальше я их пошел провожать на их позицию. Они дорогу не знают. Обратно пришел уже один. Ребята с соседней позиции оставили еду на нуле, их ребята идти за ней не захотели. Нам тоже не надо. Продукты так и остались лежать там. Сегодня дежурю с 00:00 до 2:00. Татарин с 2:00 до 4:00. Татарин заболел. Температурит, поносит. Я предложил додежурить и его время. Дежурю, значит, с 00:00 до 4:00. Приготовил газ, воду, еду. Будет нескучно. Сижу в данный момент и пишу. Погрел тушенку, попил чай. На базу привезли витамин С со вкусом апельсина в виде порошка. Я набрал несколько штук. Вкусно и полезно. Сейчас в чай добавил и так попил.

С базы передали, что мы тут до конца срока службы. К такому я не был готов

24 декабря (83,6%) дежурили еще и днем с 10:00 до 14:00. Но Татарин, которому полегчало, поменял очередь и сам отдежурил с 8:00 до 12:00. А я спал. Получается, следующее наше дежурство будет уже с 20:00 до 00:00. Просыпался пару раз в туалет. Вроде, воду не пил, наверное, ночью на посту промерз. Поел пюре с тушенкой, попил чай. Тут в коробках нашел повидло от сухпайков в бумажных пакетиках. Видно, что его пытались погрызть мыши. Вкуснятина.

Воды осталось мало (несколько маленьких бутылок) и хлеба тоже. Зато тушенки хоть продавай. Завтра попробуем выменять ее у лайнеров на воду или хлеб. Каждый день смотрю в календарь. Осталось до завершения срока контракта 2 недели. Время идет очень медленно. Но я все равно смотрю календарь, будто бы время пойдет быстрее. Устал от этого всего морально и эмоционально. Хочу к своей семье. Вчера перед сном весь чесался от постоянного хождения в одежде. Хочу спать без одежды на чистой кровати. Термобелье постоянно на мне, носки. Уже раздражает. За 3 месяца без одежды бываю только в бане на несколько минут пока моюсь.

25 декабря (84,7%) вода кончилась, хлеб тоже. Сегодня зачем-то меняют Керу. Мы с Бишопом идем с ним, должны забрать провизию. Вместо Керы привезли Казаха. Он Казах, а я Казах 1. Продуктов передали оооочень много. Я в большой рюкзак засунул воду и хлеб, автомат повесил на шею, а на автомат повесил спортивную сумку, набитую консервами. Тяжело капец как. Еще темно, на дороге каша из грязи. Устали. Зато есть хлеб и вода. Так физически я еще не уставал. Шагомер показал расстояние 3,3 км. Получается, я прошел 6,6 км, половину пути с утяжелением. Пришли — поели. Я дежурю с 00:00 до 2:00. Хочу спать лечь. Ужасно устал. Обувь как комок земли грязная. С базы передали, что мы тут до конца срока службы. К такому я не был готов. Отдежурил еле-еле. Сидел, просто засыпая от усталости. После дежурства вырубился моментально.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Взрыв был такой мощности, что взрывная волна дошла до нас

26 декабря (85,8%) пришли казаки. Мы дали им повербанки, так как они ездят на базу и могут подзарядить их. Повербанки вернули вечером. Я дежурю с 00:00 до 3:00. Лег поспать. У меня было пять фонариков: один на старом кнопочном телефоне, один на тактической ручке, один покупал налобный хороший, два дали в Гудермесе плюшевые. Всегда пользовался только гудермесовскими. Один уже подсаживался, и я решил им допользоваться, чтобы потом выкинуть. А второй использовал редко. В итоге вчера достаю второй, а он оказывается был включен в кармане и разрядился. Достаю налобный — всегда лежал в сумке — тоже оказывается был включен и разрядился. Он часто в сумке включался, и я его выключал, когда замечал это. А тут пропустил и посадил заряд. Так я остался разом без двух фонарей по такой глупой причине.

Решил пользоваться фонариком на старом телефоне. Светит отлично. Только оказывается там батарейка старая и перестала заряжаться. В итоге и этот фонарик отпадает. Остается почти севший гудермесовский и на тактической ручке фонарик. Итого из пяти осталось полтора. Жалко. А еще 12 дней до дембеля. Должен протянуть.

Настало дежурство. Стою с 00:00 до 3:00. Я сменил Татарина. Он к моему дежурству приготовил чай. 1:40 попил снова чай с пряниками. Горячий чай хорошо согревает. У нас тут говорят — кишки греет. Время 2:34, осталось недолго. Все хорошо, погода терпимая, ноги чуть-чуть начинают мерзнуть от безделья. Приходится периодически разминку делать.

27 декабря (86,9%) за ночь просыпался два раза в туалет. Как же это меня бесит. Собрались покушать. Летает вражеский коптер. Опасно. Скинул вок неподалеку и улетел. Пришли казаки. Написал записку для жены Марины, хочу передать через казаков. А у них на базе телефон не ловит. А то она переживать будет. Ротация должна была быть сегодня, и завтра она будет ждать от меня звонка.

Неподалеку взорвалась противотанковая мина. Не известно от чего. Никто на нее не наезжал. Но взрыв был такой мощности, что взрывная волна дошла до нас — 300 метров в лесу. Это был самый громкий взрыв, который я слышал так близко.

Выработалась способность видеть в темноте

Поменяли тушенку на кофе у казаков. Вкусно поели. Легли полежать в 16:30. Сообщили, что на соседней позиции Хазу ранило. Они начали стрелять по коптеру. Коптер упал. Они хотели сходить посмотреть его, а тут прилетел второй и закидал их вогами. Самое интересное, что у него дембель завтра.

Мы тут 5 дней уже. Странно, иногда ночью темень, а иногда светло, хотя звезд не видно в обоих случаях. Оказывается, выработалась способность видеть в темноте. Решил поменяться с Татарином. Дежурю с 21:00 до 00:00. Попробую не пить воду и чай во время дежурства. Чтобы ночью не вставать в туалет. 22:42 сижу на посту, ноги замерзли. Пить чай не буду — терплю, чтобы туалет потом меня не мучил. У меня кстати два спальника. Второй теплый на сигареты выменял. Ради сигарет люди готовы на многое.

28 декабря (88%) помыл верха на берцах, чтобы когда надеваю их — руки не пачкать. Связались с базой, чтобы нам привезли воду, сахар и хлеб. Ответа положительного не дождались. Решили сходить за теми продуктами, которые не забрали наши ребята с другой позиции несколько дней назад. Перед этим легли поспать. Идти вечером, когда стемнеет. Люблю я ходить.

Чувствую, знобит. Выпил парацетамол. Ребята готовы идти. Я отказался, хочу согреться и полежать. Надел трое носков, два спальника, а ногам все равно холодно. Пришли ребята, попросили их проводить до другой позиции. Пришлось вылезать и идти по темноту, по грязи с ними. Сходил, вернулся. Как раз наши подоспели с продуктами. Правда, принесли только воду и бич-пакеты. Больше ничего не передали... Время 20:44, скоро дежурю с 21:00 до 00:00. Со мной вышел дежурить один из казаков. Норм мужик, поболтали. Ему 54 года.

Такое может произойти, если нет дежурного поста. Ужас

29 декабря (89,1%) вечером хочу сходить на ноль, чтобы передать записку жене. Она, наверное, волнуется и места себе не находит. Выпил «Терафлю», вроде полегчало. Сходил на ноль, забрал продукты, передал записку. Сам изъявил желание сходить, чтобы согреться нормально и пропотеть. Рассказали, что на какой-то позиции укропы зарезали одного бойца, а остальных взяли в плен. Такое может произойти, если нет дежурного поста. Ужас. Вернулся на позицию. Выпил таблетку. Сижу дежурю. Дежурим по двое — боец «Ахмата» и кто-нибудь из казаков.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

30 декабря (90,2%) в 11:06 устроил небольшие хозработы. Почистил тропинку у блиндажа. Татарин почистил печку (вернее, то, что мы называем печкой). Переодел трусы и термобелье. Все выкинул, а футболку от белья оставил вытирать лицо и руки. Как же хорошо в чистой одежде. Лег поспать, сегодня дежурю с полуночи до трех часов ночи. Слабость еще не прошла. Два дня толком не ел. Тушенка уже надоела... 15:28, нашел банку каши гречневой. Сейчас постараюсь ее съесть. Сил с этой болезнью вообще нет. Оказывается, нашел не гречку, а опять проклятую тушенку. У нее просто этикетка другая, зеленая. Блин.

Наверное, заварю бич-пакет и попью бульон. Типа куриный. При болезнях выручает. Заварил какао. Заготовили дрова. Пересматриваю фото семьи. Наворачиваются слезы. Как же я скучаю по семье! И слезные каналы прочистил. Я, наверное, после возвращения домой долго не буду от семьи отходить. Наверное, везде буду с ними ходить.

Физически нет усталости, пофиг на болезнь. Но на душе очень тяжело. Я ХОЧУ ДОМОЙ! Тошнит весь день, живот крутит. Бишоп говорит — так же и у него. Подозреваем, что маслом отравились. Ребята ходили на ноль. Сообщили, что среди наших один погибший в Золотаревке. Танк обрушил выстрелом здание, когда там был наш. В последнее время новости не радуют. Думаю, в новогоднюю ночь будет нескучно. У казаков есть алкоголь. Пить не буду. Грязь. Лучше, наверное, грязь, чем мороз.

Новогодняя ночь на передовой

31 декабря (91,3%), конец года. Год назад я даже и представить не мог, что окажусь здесь. Проверил автомат. А он что-то клинит. Патрон не заходит. Думал, нужно смазать. Оружейного масла ни у кого не оказалось. Пришлось почистить так. Не помогло. Несколько раз разобрал, собрал обратно — все равно патрон клинит. Обратил внимание, оказывается погнуло крышку затвора. Выпрямил, проверил — все заработало. Наверное, автомат ронял или ударил о что-нибудь.

Время летит на передке быстро. Уже 11:21. Три часа пролетели как 20 минут. Казаки, бедняги, без еды. Им не завезли. Кормим их своим. У нас море тушенки. Сахара вот только по-прежнему мало. Написал записку жене. Сегодня пойдем за продуктами и передам послание для нее. Время уже 12:45. Иногда кажется, что часы показывают неверно. Когда не думаю о доме — время летит. Когда задумываюсь — время тянется долго и мучительно. Но не могу не думать. Тяжело.

Вечером иду на ноль. Надеюсь привезут сахар. Решил поспать перед выходом. Не спится — голова забита мыслями о доме. Сходили на ноль за продуктами. Передали нам подарки со сладостями. Там были наши с других позиций. Они рассказали, что сегодня к ним подходили враги, и слышно было, как те кричали «сл...а Ук....не!». В ответ наши крикнули «пид...сы!» и дали им мощный отпор.

Загрузил рюкзак газированной водой. Бишоп взял подарки (апельсины, сгущенка и тд), Дунай взял тоже воду. Шли обратно, когда по нам начал работать пулеметчик. Очень сильно. Пришлось бежать гружеными. Устал. Добежал. Парни побросали сумки и побежали налегке. Я увидел это только уже на позиции. Наверное, от недостатка вкусностей и сладостей сносит крышу. Понимаю сейчас, что плевать на пулеметчика, я готов идти за брошенными подарками. Так сильно хочется поесть вкусняшек. Завтра будем забирать эти мешки когда стемнеет.

Укропы обстреливают нашу позицию. Бишоп поддался панике. Кричит «хочу воевать, не хочу умирать!». На других позициях походу пьют. Кто-то открывает стрельбу. Казаки держатся. Я, Дунай и Казах стоим на стреме.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Ночь будет веселая. Спит только Татарин, потому что недавно пришел. Мы на фоксе. Наши стреляли артиллерией по противнику весь день, а в 00:00, то есть в новогоднюю полночь, начали обстреливать еще интенсивнее. Натурально салют устроили. Укропы в ответ иногда отвечают минами, но в основном пулеметом. И снайпер еще лупит. Теперь мы как кошки стали хорошо все видеть в темноте.

Сидим в лесу и ждем возможного наступления. Все напряжены. Я сижу в броне и каске. Адреналин хреначит, аж жарко. 2:49 все успокоились и стало холодно. Зашел в блиндаж погреться. В 3:30 прибежал Бишоп. Сказал, что видел врага на нашей территории. Мы резко усилили бдительность. Врага не обнаружили. Всю ночь простояли на нервах. Устали. Страшно. Палец на курке. Автоматы не выпускаем из рук. Стрельба по вражеским позициям напротив идет активная, из крупного калибра. Враг отвечает снайперскими атаками и очередями из пулемета. Мои плечи устали от броника... Шея устала от каски... Я устал. Дежурю до 9 утра. Дежурим все, кроме Татарина и Казаха. Они будут стоять утром. 1 января 2023 года.

Продолжение следует