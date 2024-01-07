Дневник СВО Расула Таспенова: «У меня отличное настроение. Даже страшно от этого»

Боевые дежурства на передовой: паника сослуживцев, сердечный командир, ликвидация вражеского снайпера. Часть 6-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Воспринимал отправку сюда как ссылку. А в итоге мне здесь понравилось

2 ноября в бункере темно до 10.00 (потом включают свет), и пока не выйдешь на улицу или не посмотришь время — непонятно, светло или еще темень. Нужно отдыхать. Вчера сказали, что сегодня поеду на передовую в составе той же пятерки. Проспал до 9.00. Сообщили, что сегодня не еду на передок... Меняются всегда пятерками. Но среди тех, кого мы должны сменить, двое наказаны и остаются на еще один заезд. Так что я и Хаза останемся, а Турист, Волк и Север едут сменять троих.

Раз остаемся, значит работаем по хозяйству. Я наколол дров, дежурил на входе два часа. Сегодня привезли коптер за 400 тысяч. Начали его тестировать. Запустили над нефтебазой, он улетел далеко, аж до «вагнеров». И там упал. То ли связь пропала, то ли «вагнера» перехватили пушкой. Мы никому не сообщили, что запускаем, и многие приняли его за вражеский. Ребята пошли искать технику, а идти нужно через поле с «лепестками». Нашли. Коптер цел.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Решил помыться в бане, потому что хз какое будущее ее ждет. Моюсь через день — это уже часто, если учитывать, что до этого мылся раз в три недели. Ребята уехали на передовую. Кстати, когда нас с Попасной отправили сюда, это было для меня неприятностью. Ведь тут на НПЗ постоянные прилеты (не так часто, как в окопах, но очень не спокойно). Ведь я никогда не подлизывался к командиру, потому воспринимал отправку сюда как ссылку. А в итоге мне здесь понравилось даже больше, чем там.

Оставшихся на базе в Попасной ребят потом отправили в Соледар. Это самое жесткое место. Получается, что командир (Сибирь), сам того не осознавая, пытаясь меня сослать тогда, спас меня от жести. Жена Марина созванивается с женами тех ребят, которые сейчас в Соледаре. Они с 22 октября не выходят на связь... Родственники переживают. Я успокаиваю, ведь на передовой бывают до 18 дней подряд. Пока еще не прошел срок, чтобы начать переживать...



Сегодня парень подошел к командиру и попросил выйти в интернет, чтобы поздравить свою дочку с днем рождения. Командир ответил: «Можно тогда и я поздравлю твою дочку?» Приятно так стало, что он просто хороший человек. Даже слеза навернулась от умиления. А я сегодня переколол столько дров, сколько за всю жизнь не колол. Кстати, у нас есть телевизор и DVD. Правда, только старые фильмы: «Брат», «Жмурки», сказки какие-то и индийские фильмы. У нас тут мини-кинотеатр.

Лежим в грязи, под землей, посреди кучи старых курток и тряпок, натуральные бомжи

3 ноября в 5.50 меня разбудили, сообщили, что дежурю с 6.00 до 8.00. Сижу сонный. Горло что-то разболелось. Сегодня уезжаю на передок в составе пятерки (Хаза, я, Бахча, Шеф и Близнец). До вечера нужно много спать и кушать. Сплю целый день, уже голова разболелась от этого. Повар приготовил плов. Поел и снова спать.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

У меня обычно с собой всегда четыре магазина с патронами, опытные пацаны сказали брать не меньше десяти. Засунул шесть штук в разгрузку — капец, как тяжело. Остальные в рюкзак. Надеюсь, не пригодятся. Выехали. Едем ночью на КАМАЗе. Начали по нам стрелять — не знай, зачем, но инстинктивно надел капюшон. Потом только дошло, что он не защитит.

Приехали на точку, шли около пяти километров по горам и лесам на передок. В этот раз я поступил умнее, взял минимум вещей, чтобы больше продуктов поместилось в рюкзак. И руки свободные. Автомат через плечо. Идем долго и по горам-оврагам. Тренировки пригодились. Активной нагрузки мало было в последние дни.

Проходили мимо элэнэровцев. Отдохнули возле их поста и дальше пошли. Пришли на свое место — тут две землянки. В одной разместились я, Шеф и Бахча, в другой — Хаза и Близнец. Легли спать, дежурим по очереди. Стало смешно — лежим в грязи, под землей, посреди кучи старых курток и тряпок, натуральные бомжи. Так и уснул с хорошим настроением.

Люди на востоке Украины живут примерно в таких условиях 8 лет

С 22.00 до 2.00 дежурили Хаза и Близнец. Разбудили нас в 2.00 ночи дежурить с Шефом до 6.00 утра. Поговорили душевно, я в основном слушал. Шеф рассказывал много историй из прежних своих выходов на передок. Пришел Юра (позывной Бахча). Время дежурства окончено — пошли спать. Утром нужно будет копать окопы.

4 ноября проснулись через час от сильных обстрелов. Бахчи нет, говорить невозможно — шум стрельбы и взрывов. С оружием выходим из землянки и начинаем его искать. Думали, его уже убили. Смотрим — Бахча сидит в окопе и пытается отстреливаться. Спросили — почему нас не разбудил. Ответил, что из-за обстрелов не смог вылезти из окопа. Думал, мы сами проснемся от шума. А мы так устали, что крепко заснули.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Сели все по окопам, начали смотреть врага. Никого не увидели, а просто так стрелять, тратить патроны не стали. Вскоре огонь спал и мы снова ушли в землянку. «Вагнера» и «лайнера» периодически еще постреливали, а потом и вовсе утихли. Возможно, либо «лайнера» начали стрелять и завязалась перестрелка, либо «вагнера» пытались пойти в наступление.

Всем раздали по два «Сникерса» и сигареты. Я свои поменял на шоколадки. Сейчас у меня четыре «Сникерса». Вернее, сейчас пишу, а два уже съел, осталось два. В этот раз у меня отличное настроение. Даже страшно от этого. Часто размышляю. Вот, думаю, какой же я странный человек, променял жизнь, в которой спал в чистой теплой кровати, ходил в костюме, чистой отглаженной рубашке, на жизнь без коммуникаций в сырых окопах и грязной одежде. А потом понимаю, что люди на востоке Украины живут примерно в таких условиях 8 лет. Живут, экономя каждую каплю воды, каждый киловатт электроэнергии. Я хоть знаю, что через три месяца вернусь к нормальной жизни, а у них такой возможности пока нет. Просто ожидание неизвестно чего и неизвестно когда. Вот с этим и хочется побыстрее разобраться.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Так я, сам того не осознавая, случайно убил снайпера. А возможно, и не я

Понял, чего здесь не хватает: хлопчатобумажных перчаток обычных строительных черных, влажных салфеток, туалетной бумаги. Ночью дежурим по два человека сменами по три часа. Я дежурю с Хазой. Он своей паникой подбешивает. Стоим на посту, начинает:

— Слышишь, машина едет?

— Ну, слышу.

— Куда она поехала? Я видел, как она фарами светила.

— Понятия не имею, куда она едет.

— Слышь, собаки лают?

— Слышу.

— Это хохляцкие собаки, у них много собак!

— Да пофиг на них!

И так периодически.

5 ноября снова начали с утра стрелять. Как по будильнику. Шеф дежурит в окопе. Мы к нему. Посидели там, решили там позавтракать. Я поел и пошел дальше спать, готовиться к ночным сменам. В 14.00 решили покопать окопы. К нам подошли «вагнера». Увидев, что у нас есть пулемет, попросили их прикрыть.

Задача следующая: впереди сидит вражеский снайпер, и к нему невозможно подойти. Мы должны стрелять в его сторону из пулемета, а «вагнера» зайдут сбоку. Заряжаю пулемет, начинаю стрелять. «вагнера» пошли. У нас несколько цинковых магазинов общим количеством около 1200 патронов для пулемета. Отстрелял в сторону врага половину, после чего меня сменили. Голова от шума оружия ужасно разболелась, еще и постоянная вибрация от пулемета и едкий запах пороха. Стреляли долго, даже не знаю, сколько по времени. Остановились, только когда к нам вернулись «вагнера». Оказывается, мы убили вражеского снайпера. Выпустили 1200 пуль, из которых какая-то зацепила врага. Так я, сам того не осознавая, случайно убил снайпера. А возможно, и не я... Мы ведь вдвоем стреляли по очереди.



Продолжение следует.