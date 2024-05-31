Нурутдин Абдуллаев: «Задача — спасать своих и приехать с победой»

Уроженец Туркменистана и гражданин России Нурутдин Абдуллаев решил отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

В РФ он окончил медицинский университет и женился, здесь родились его дети. Нурутдин Абдуллаев служил в армии Туркменистана, а в Татарстане ушел на СВО добровольцем лишь с третьей попытки: «Задача — спасать своих и приехать с победой».

— Я хочу, чтобы наши дети не знали и не понимали, что такое война, каково это — взять в руки автомат. Я хочу, чтобы все это осталось только в книжках, чтобы мы поставили на этом точку, — пояснил боец. — Я русский с туркменским происхождением, поэтому должен идти и защищать свою страну.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.