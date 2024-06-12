Дон из Нурлата о службе на передовой: «Чего думать-то, надо идти защищать свою Родину»

Боец спецоперации с позывным Дон — Сергей из Аксумлы Нурлатского района приехал в отпуск на родину, попав на Сабантуй — любимый праздник, который раньше его семья никогда не пропускала. «Такая возможность представилась, и жена, и дети рады, что опять все вместе», — говорит боец.

«На службу по контракту я ушел 6 октября 2023 года. Что меня побудило заключить контракт? Сам решил», — поделился боец. На принятие окончательного решения нурлатцу понадобилось полгода. «Сначала чего-то боялся, — признается боец, — а потом понял: это не дело, чего думать-то, надо идти и защищать свою Родину. Я же люблю Нурлат, люблю свою деревню».

Мужчина отмечает, что в тот момент в нем взыграло чувство патриотизма. У него была хорошая работа — трудился слесарем на нефтегазовом предприятии, имел стабильный и неплохой заработок, жилищных проблем нет. «Конечно, расставаться с семьей всегда тяжело, но ее ведь и защищать надо», — с такими мыслями Сергей и отправился в военкомат.

«У всех есть голова на плечах. Думаю, что в такой ситуации нужно проявить себя как мужчина. Я пошел по контракту и о своем выборе ни капельки не жалею».

Даже в отпуске не дает покоя мысль: а как там ребята, все ли у них в порядке. И на спецоперацию он отправился, чтобы помочь восстановить мир. За два года из района по контракту на СВО ушли 158 нурлатцев, чтобы защищать рубежи Отечества.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.