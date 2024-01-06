Дневник СВО Расула Таспенова: «На войне страшнее всего — это паникеры»

Первая смена на передовой. Часть 5-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

В этот момент я почувствовал, будто уже умер

23 октября с утра сообщили, что я в составе группы еду в поселок Золоторевка. На пять дней. Рыть окопы и жить в блиндажах. Весь день собирался, набивал рюкзак продуктами. Весь день стреляли из артиллерии по нашей базе, а мы стреляли в ответ. Страшно. Вот это война и есть. Правда, война идет, а мы не воюем. Только артиллерия и минометы. Жду отправку на передовую — там как раз и столкновения бывают.

Ждал ночь. Все передвижения по дорогам — исключительно ночью. Вечером сообщили, что меня заменили на другого. Я остаюсь, возможно, в другой день отправят. Сегодня сделали баню (прошлую взорвал миномет). Я планирую завтра сходить. Есть Wi-Fi в расположении, но пароль от него не дают. Сеть ловит плохо, только для SMS. Сегодня вступаю в дежурство на 2 часа. Буду стоять на входе в расположение.

Снова били минами по нам. Одна мина 80-го калибра упала в пяти метрах от меня и не взорвалась (старая, наверное, или попала в мягкий грунт). Если бы в этот момент я хотел в туалет, точно наделал бы кучу от страха. Сердце будто остановилось. Этот страх, наверное, сильнейший за всю мою жизнь. Наверное, в этот момент я почувствовал, будто уже умер. Потом быстро свалил в укрытие и связался по рации доложить старшему. Не помню, как прошло оставшееся время, после дежурства ложусь спать.

Наблюдение не оставлять ни на секунду

24 октября утром неразорвавшуюся мину убрали, все осмотрели. Затопили баню, но я не стал ждать, пока она согреется, помылся в холодной воде. Артиллерия и минометы работают по нам активно. Не стал ждать прилет в незащищенной бане, поэтому помылся и постирался быстро. Последний раз мылся в Гудермесе 9 октября. Кааааайф.

Повар приготовил гороховый суп. В туалет бегал несколько раз от него. Сегодня вечером привезли мобилизованных и поставили на блокпосту. По ним начали работать хохлы из артиллерии. Ребята от страха убежали с позиции. Бросили «вагнеров» одних. Мат в рации стоял сильный. Через этот КПП могли пробраться в город хохлы, поэтому наших четверых человек срочно туда перекинули. Сейчас, кстати, к прилетам относимся проще. Ну взрывается и ладно. Страх пропал. Будто громкий гром рядом с нами. Такое чувство.

25 октября — сегодня еду на передовую плюс-минус на пять дней. Рядом будут ЛНР и «вагнера». Сегодня ночью по нам работала артиллерия и минометы. Хоть мы и были под землей в бункере — все равно было слышно. Сегодня нам приготовили шурпу из свежей телятины. Очень вкусно.

В Лисичанске брал с собой книгу-детектив, сегодня ее дочитал. Круглые сутки слышим в рации речь генерала Алаудинова. Он постоянно держит все на контроле. Интересно, когда он спит и отдыхает. Крутой мужик и очень умный. Сейчас лежу и жду отправки на передовую. Перед отправкой заставляют много отдыхать и спать. На передовую приехали ночью: я, Хаза, Север, Турист и Волк. В рюкзаке были мои вещи, нам дали еще по полмешка продуктов. Многие уместили все в рюкзак, а я не смог и понес мешок в руках.

Привезли на точку, а дальше пешком около двух километров. Как же я устал тащить этот мешок. Несколько раз появлялись мысли выкинуть его. Но нельзя, там продукты на пять дней. Чтобы рюкзак не перевешивал назад — мешок держал спереди на руках. Вскоре руки устали и понес его как попало. Шли по дороге, усыпанной противотанковыми минами. Дошли, в лесу увидели пару землянок. В одной мы с Хазой разместились, остальные в другой. Было темно, фонарики включать нельзя (хохлы в 300 метрах от нас). На ощупь постелили на землю пенки и по очереди спали. Какая все-таки удобная вещь — пенка.

Наша задача — смотреть в сторону врага, чтобы он не прошел незаметно. Наблюдение не оставлять ни на секунду. Недалеко позиция «вагнеров» и ЛНР.

Приходится слушать каждый шорох

26 октября ночью было прохладно, но больше всего бесила осыпающаяся со стенок земля, которая закатывалась на пенку под спину. Приходилось постоянно отряхивать, иначе весь был бы очень грязный. Ночью по нашей позиции стреляли минами. Не смог толком поспать, думал, как улучшить нашу землянку. Утром решил пленкой (дали на складе) обшить стены изнутри. Будет и тепло лучше держать, и грязь останется за пленкой, мы будем чище.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Весь день лил дождь как из ведра. Хорошо, что вчера, когда мы шли, было грязно, но без дождя. Каждый достал продукты, мы рассчитали их на пять дней. Каждому досталось еще по три «Сникерса». Давно их не ел, поэтому съел сразу два, запил соком. Тут много дают пить сока, кстати. Дождь прекращался изредка. В землянке, где ноги — просто каша из грязи.

27 октября ночью было теплее (возможно, из-за обшитых пленкой стен). Но скапливался конденсат и периодически капал сверху. Утром умылся и одел еще одни теплые носки, чтобы потом было теплее. Кстати, берцы купил зимние — классная вещь. Даже кроссовки не сравнятся: тепло, легко и не промокают. Постоянно приходится слушать каждый шорох. Ночью хохлы запустили световые ракеты. Они готовятся к наступлению. Мы с Хазой сидели тихо и слушали…. Всю ночь клали по нам мины 80 калибра. Все было рядом, нас, слава Богу, не задели, но почувствовали дрожь земли и постоянный запах пороха.

28 октября ночью было трудно спать. Слушали, как появлялись периодически коптеры. Слышали работу нашей авиации. Все утихло часам к четырем утра. Поел паштет с сушками. Хлеба не было. Когда хочется есть — и так зашло.

29 октября стало холодно под утро, надел зимние штаны, которые выдали недавно. Сейчас ноги горят от тепла. Кайф. Ем сушки с леденцами и запиваю водой. Нормально. Есть немного тушенка, но ее пока не едим. Вдруг нас заберут не скоро, хоть и сказали на 5 дней. Сегодня кстати прошло 22% от срока моего контракта. Ходили к «лайнерам» (бойцы народной милиции ЛНР), чтобы связаться со штабом и попросить провизию, так как на нашей рации села зарядка. По графику завтра нас должны сменить, но лучше еды заказать, обычно с ротацией задерживают. Нарвали веток, чтобы лучше замаскировать нашу землянку. Поздно вечером работали минометы. Одна мина случайно сбила вражеский коптер, недалеко от нас. Грохот был мощный.

Это, оказывается, такое удовольствие — быть чистым

30 октября ночь прошла быстро. В какой-то момент не поверил, что уже рассвело. На войне страшнее всего — это паникеры. Паникеры, которые любую мелочь воспринимают как катастрофу. Со мной в землянке парень Хаза из Башкирии, так он всю ночь паникует, мол, сейчас по нам жахнут, нас убьют, сейчас ракетами ударят по нам. Я успокаиваю его, что от паники только энергия и нервы тратятся, а пользы ноль. Ну ударят ракетой и ударят, от нас ничего не зависит. Страшно, но зачем мозг забивать этими мыслями?!

Сегодня нас должны сменить. Инфы нет. Хаза паникует, что вот, мол, нас не сменят, и завтра не сменят, говорят — пять дней, а по факту всегда больше. И так все утро. Я уже психовать начал, мол, зачем ты паникуешь и ноешь? Ну не сменят и не сменят. Останемся, пока не сменят. Нужно ведь надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Сидим, пьем чай, и приходит лайнер, мол, сегодня нас сменят. К вечеру должны собраться, возят потому что только ночами. Удивляюсь водителям — ночью ездят только на габаритах в полной темноте по пересеченной местности. В 18.00 мы были готовы. Вышли. Шли через заминированную дорогу. Нас забрал уазик.

Приехали на базу, я сразу пошел на кухню. Был гороховый суп и гречка с мясом. После прошлого горохового супа боюсь его есть. Решил поесть гречку с мясом. Наелся, с солеными огурцами, запил соком, заел печеньем. Кайф. Ребята пошли в баню. А я устал и решил в темноте не ходить. Лег спать на нашей базе.

31 октября ночью пожалел, что не помылся. Чую — воняю. Мужики храпят, но это лучше, чем спать под взрывы минометов. Утром сказали, что ракета попала в баню. Неееееет!!! Ну зачем я ночью не пошел?! Хотелось плакать от сожаления и от своего запаха. Встал в 10.00 и первым делом пошел посмотреть баню. Оказывается, попали в старую баню, новая целая. Помылся, наконец, мочалкой, постирался, почистил зубы. Наверное, по приезде первым делом поеду к стоматологу на профчистку зубов. Ногти стали чистые. Это, оказывается, такое удовольствие — быть чистым. В ближайшие дни поедем снова на передовую. Сейчас задание — много отдыхать, спать, много кушать. В помещении печка дровяная, кто-то сушил перчатки и одна упала на печку. Воняло — ужас как, дым. Экстренно все вышли и проветрили.

1 ноября у меня дежурство с 8.00 до 10.00 у входа. На днях переводили часы на зимнее время, чуть не проспал. Хотя вроде отменяли этот закон... Сегодня на обед плов. Несколько ребят готовятся к возвращению домой. Часто снится и мое возвращение. Утром были заморозки. Сегодня получилось раздобыть пароль от Wi-Fi. Сразу связался со всеми, обменялись фотками. Как выехал из дома — ни разу еще не брился. Сейчас сбрил только усы — кааааайф. А то у меня насморк, надоели гирлянды на усах. Пока брился, пароль Wi-Fi сменили. Придется снова его доставать...



Продолжение следует.