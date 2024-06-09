Призывники Татарстана могут заменить срочную службу на контракт и получить до 1 млн рублей

Каждый призывник республики может заменить срочную службу контрактной на тот же срок — в один год, сообщили в пункте отбора на службу по контракту в Казани.

При этом призывник получит все единовременные выплаты: 195 тысяч рублей от Министерства обороны РФ, а также 505 тысяч рублей от Татарстана, если подпишет контракт до 31 июля в республике. Вместе с полагающимися «районными» общая сумма единовременной выплаты может доходить до 1 млн рублей.

