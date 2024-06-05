Владимир Путин заявил, что потери России на СВО в разы меньше, нежели со стороны Украины

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин заявил, что потери России на СВО в разы меньше, нежели со стороны Украины. Глава государства рассказал, что в настоящее время в плену российских войск находятся 6 465 военных ВСУ, в то время как в плену украинских войск пребывают 1 348 военных со стороны России.

Президент России отметил, что соотношение потерь примерно один к пяти. Именно с этим Владимир Путин связал всеобщую мобилизацию на Украине, добавив, что, согласно российским подсчетам, ВСУ ежемесячно теряет 50 тысяч человек личного состава.

В конце мая в результате переговоров с киевской стороны возвращены 75 российских военных, им взамен были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. Помощь в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.