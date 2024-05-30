Рамиль Бадретдинов: «С продуктами все хорошо, для наших ребят письма и рисунки детей бесценны»

Глава Нижнемактаминского городского поселения Альметьевского района Татарстана Рамиль Бадретдинов поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку бойцов на СВО:

— Пришел очередной гуманитарный конвой. Хотелось бы от имени всех танкистов танкового батальона отдельной мотострелковой бригады 88 «Северный ветер» поблагодарить вас от всей души, что не забываете нас, это нам очень дорого и ценно, — сказал он.

Отдельно он выразил благодарность ученикам школ, которые присылают письма и картинки, в том числе за свой портрет:

— С продуктами все хорошо, для наших ребят письма и рисунки детей бесценны. Средний возраст наших ребят — это 35—40 лет, и эти письма они читают, как будто пришли они от своих детей, от своих родных, — заметил Рамиль Бадретдинов.

Глава поселения заключил контракт с Минобороны на 3 года и 27 апреля убыл на СВО. На передовой Рамиль Бадретдинов, который является подполковником запаса, кавалером ордена Мужества и участником боевых действий, служит командиром танкового батальона.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.