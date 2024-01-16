Дневник СВО Расула Таспенова: «Мне стыдно за пятисотых. Что они будут своим детям рассказывать?»

Новенькие на передовой, успехи вагнеров, погрызенное мышами печенье пошло в ход. Часть 13-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и ведет бизнес в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии: честно признается — бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.



Я и Татарин ведем на передовую троих новеньких

2 декабря (59,4% срока контракта) проснулся в 9.15, как же хорошо поспал. Крепко, просыпался один раз в туалет. А не как в окопах по три-четыре раза за ночь от холода. Тепло, вытягиваюсь во весь рост. В общем, получил максимальное удовольствие от сна. Потом сходил помыться в баню. Каждый такой поход приносит мне незабываемое удовольствие.

Сегодня проблема со связью. Говорят, поставили глушилки, чтобы враг не слушал. Смог позвонить жене Марине только в 12.25. Морально еще не отдохнул. Сегодня должны привезти новых ребят, так как у нас ребята дембельнулись 30 ноября. Ушли около 15 человек. Если привезут — хорошо. Если нет, то мы завтра поедем на передовую. Привезли 20 новеньких. Все чеченцы. Покушали. Нас отправят, но не знаю когда. Но точно отправят двоих стареньких и троих новеньких. А мы сдружились втроем (я, Бахча и Вятка) и считаемся старенькими.

Приехали ребята с позиции. Рассказали, что там "вагнера» штурмовали лесополосу количеством около 75 бойцов. У них есть потери, но они смогли приблизиться к врагу и там укрепиться. Что-то активизировались «вагнера».

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Сейчас сообщили, что завтра идем на передовую. Я и Татарин ведем троих новеньких. Мы идем как старшие группы. Обещают, что как только мы натаскаем новеньких, будем отдыхать дольше. Ощущение, что я еще не наотдыхался. Хочу лежать в тепле еще хотя бы пару деньков. Но приказ есть приказ. Сегодня дежурю на входе на базу с 00.00 до 2 часов ночи. Время 20.44, лягу поспать. Нужно много спать и отдыхать, готовиться к передовой. Есть люди, которые откашивают от передка. Просятся быть поварами, банщиками, завскладами и т. д. Мы их называем 500-е (пятисотые). Мне стыдно. И что они будут своим детям рассказывать? Что на базе сидели, пока другие воевали? А бывают такие, кто выполняет эти обязанности, но еще периодически ходит на передовую. Пусть и нечасто.

Молодые устают и часто просят остановиться отдохнуть. Понимаю их

3 декабря проснулся в 08.36. Сходил в баню, умыл лицо. Охота кушать. На улице небольшая снежная метель. Чай не нашел, нашел цикорий. Пофиг, главное, горячо. Заварил пюрешку. Повар готовит какой-то суп. До супа буду валяться, спать в тепле. Решил сходить на кухню перед сном. Поел макароны с мясом, не дождался супа. Нам выделили «Сникерсы» и сигареты (по две пачки). И у меня оставалась пачка сигарет, которую мне «вагнера» дали за то, что тащил их «трехсотого». Сегодня у Вульфа день рождения. Он купил много пирожных и сладостей. Угощаемся.

Командир попросил двоих добровольцев в Попасную на 10 дней (не знаю зачем). Вызвались Север и Араб. Север меня звал, но я отреагировал резким отказом и его попытался отговорить. Уж лучше я на передовую, чем в Попасную.

Приехали на позицию, на ноль. Погода испортилась, поэтому КАМАЗ оставил нас гораздо дальше от позиций, чем в прошлые разы. Идти часа два пешком до блиндажей. Ребята молодые, устают и часто просят остановиться отдохнуть. Понимаю их. Первый мой выход тоже дался сложно в плане дороги. Дошли до позиции. Я и Татарин заняли двухместный блиндаж, а новички — трехместный. Познакомились с «вагнерами». Их тут очень много. Около 25 человек. Зашли в гости к их командиру. Такой блиндаж я еще никогда не видел. Они прорыли такой большой тоннель в горе, что там как целая квартира. Внутри стоит печка, жарко. Не думал, что вручную можно прорыть такую нору!

Два дня назад они были в Гудермесе, по сути, на гражданке, и тут сразу такое место

4 декабря в 11.40 пришел вагнеровец и принес гречку с мясом в обмен на бич-пакет. Поели, два раза попили чай со сладостями. Татарин каждый раз на передок закупает очень много сладостей. Говорит, чтобы сидеть в окопе в удовольствии, с шоколадом. Новые ребята в шоке от условий, в которых приходится жить. Удивлены, что живем в земле и на холоде. Оно и понятно — еще два дня назад они были в Гудермесе, по сути, на гражданке, и тут сразу такое место. Отсюда сильный контраст.

Чтобы ноги всегда были в тепле, придумал лайфхак: сплю в шерстяных носках, а когда иду в туалет, то берцы не налезают на носки. Поэтому я носки снимаю и засовываю под мышки, в рукава куртки. Пока хожу в туалет, носки нагреваются от тепла моего тела.

Нашли цинк (коробку от патронов). Сделал из нее печку, как на прошлой позиции. С Татарином натаскали дров. На ночь хватит. Печка работает, а вытяжка нет. Весь блиндаж в дыму. Дышать невозможно. Сейчас поздно, придется завтра утром подумать над этим, а сегодня ночью потерпеть без печки. Время 20.12, ложусь полежать, подремать.

Нас могли просто всех перебить!

5 декабря (62,7%) у нас мороз. Чувствуется даже в блиндаже. Холодно. Пытаемся согреться горячей едой. На стенах блиндажа иней. Блестит красиво. Ждем, когда выйдет солнце, которое нагреет наше жилое помещение. А пока будем греться едой и чаем. Пришел вагнеровец. Посидели, поболтали. Решили покушать, нарезали хлеб, а мышь чуть не утащила маленький кусок прямо у нас из-под носа. Мыши контуженные — нас не боятся. Бегают рядом. Часто, сидя на передовой, пересматриваю фотки в телефоне. Скучаю по дому.

6 декабря (63,8%). Очень холодно. Замерзли ноги. Эх, были бы носки на батарейках. Включил на обогрев на минуту и кайф. Обувь долго держит тепло, но если тепло ушло, то потом сложно снова согреть. У Татарина спина заболела. Оно и понятно — сидим и лежим на мерзлой земле, хотя и пенки в три слоя. Заварили пюре с тушенкой, попили чай со сладостями, легли. В 13.00 послышались обстрелы минометами и наших позиций, и позиций врага.

Постоянно мерзнут ноги. Татарин нашел кофе, я выпил его. Весь день стреляют. Мы дежурим днем, «вагнера» ночью. Вечером «вагнера» ушли и никому не сказали. Капец, мы всю ночь были без дежурных. Нас могли просто всех перебить! Пришел Лайнер и сообщил, что остались только они и мы. Значит, будем сегодня дежурить ночью. Слышим стрельбу по нашим позициям. Я дежурю с 01.00 до 03.00. Холодно. Чтобы не мерзли ноги, бегаю по горе вверх-вниз.

Что за мода? Сначала одни уходят, оставляя других, теперь другие уходят. Разгильдяи

7 декабря. Сегодня четвертый день на передовой. Завтра ротация. Холодно капец как. В землянке как на улице, только ветра нет. «Вагнера» вернулись, и мы с ними поругались, что они без уведомления оставили позицию. «Музыканты» дали нам свои сухпайки, чтобы загладить инцидент. Примерно 20 штук. В этот раз это мясо с горохом и овощами. Поел одну порцию ночью после дежурства перед сном, вторую как проснулся уже утром.

Утром выяснилось, что лайнера ушли с позиции, никому не сказав, а «вагнера» спят, и мы тоже. Что за мода? Сначала одни уходят, оставляя других, теперь другие уходят. Разгильдяи. Мы были просто без прикрытия. Хохлы могли пройти спокойно и перерезать нас без шума. Такая вот была ночь.

09.18, так как лайнера ушли, дежурить днем будем мы. Дежурим, пока не проснутся «музыканты». Так как холодно, дежурим по одному часу. Я дежурю с 10.00 до 11.00. Приходил вагнеровец. Тоже из отряда заключенных. Я отдал ему пару носков, пластыри и старую шапку (недавно мне выдали новую). Начинаем доедать остатки еды. Он суп, я пюре. Еще у нас много вагнеровских сухпайков. В начале нашей смены на передовой мыши погрызли печенье, но мы его не выкинули, а отложили на голодные времена. Сейчас настал тот момент, когда стало пофиг, и мы едим и это печенье, пусть и погрызенное мышами.

Теперь на этой позиции у нас сложились хорошие взаимоотношения и с ЛНР, и с «вагнерами»

Пришли лайнера. Мы хотели поругаться с ними, что они оставили позиции без предупреждения, но они извинились и сказали, что просто забыли. К вечеру погода наладилась, стало теплее. В землянке плюсовая температура, даже начал образовываться конденсат. Дежурить будем завтра с 06.00 утра до часу дня. Если никто не подведет, возможно, поспим полноценно ночью.

8 декабря (66%) в 05.50 пришли лайнера, сообщили, что уходят. Поставили дежурить чеченцев (Анапа и Цессия), которые новенькие, пришли с нами. В 06.30 пришел Анапа и сказал, что от бойцов ЛНР пришли снайперы, и они подежурят до 17.00. Я поднялся, познакомился с ними и отправил своих ребят спать. Сам поел и тоже лег. В 10.40 пришел «музыкант» (Антон) и попросил его сфотографировать, чтобы отправить фото его родне. У них телефонов нет. Постараюсь выполнить просьбу.

К чаю у нас ничего нет. Зато сухпайков — море. Сходил к лайнерам, попросил к чаю что-нибудь. Дали домашние сырники со сгущенкой. Ууух! Сейчас поедим. Вчера Татарин нашел аккумулятор от рации. Оказалось, это лайнеров. Они отблагодарили, принесли нам два пакета с продуктами: тушенка, сардина, колбаса, хлеб, сигареты, пюре, бич-пакеты. Мы взяли только сигареты. Поделили, я взял три пачки. Остальное нам не пригодится, ведь у нас ротация сегодня, а на базу все это тащить нет никакого смысла. Но мы пакеты взяли у лайнеров, но все отдали «вагнерам». Они были просто счастливы от такого подгона. Теперь на этой позиции у нас сложились хорошие взаимоотношения и с ЛНР, и с «вагнерами».

Вышли с позиции в 16.00 дошли до наших ребят, до соседней позиции. С их позиции вышли в 17.05. Весь день лил сильный ледяной дождь. Дорога очень скользкая. Идем медленно. Ребята новенькие устают, хоть и идем с пустыми рюкзаками. Часто просят остановиться отдохнуть. В итоге пришли на ноль, а никого нет. Оказывается, из-за дождя наш КАМАЗ не доехал до нуля, остановился еще дальше, и нам нужно идти еще пару километров. Идем в гору, скользко, ветрено. Встречаем «Урал», который выгружает лайнеров. Водитель сообщил, что наш КАМАЗ был выше и уже уехал. Блин. Договорились с водителем «Урала», чтобы нас подвез до нашей базы. Едем медленно, гололед. Приехали на базу. Повар сварил гречневый суп. Я съел две тарелки (в одной три половника, во второй тарелке два). Очень голодный. Вкусно. Запил все кока-колой с пряниками. Я счастлив. Не смог дозвониться до Марины. Сети нет вообще. Попробую завтра. И в баню планирую завтра.

Продолжение следует