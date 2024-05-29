«Он правильно воспитан»: служащий в зоне СВО контрактник из Татарстана получил статус ветерана боевых действий

Фото: Максим Платонов

Татьяна Данилова, чей сын Иван уже два года находится на передовой в зоне специальной военной операции, получила в администрации Лениногорска его удостоверение ветерана боевых действий. Его вручили за боевые заслуги на СВО.

— Он правильно воспитан, он патриот своей Родины. Но скорее бы это все закончилось, — сказала женщина.

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на поддержку государства в благодарность за службу: ежемесячную денежную выплату и компенсацию 50% стоимости ЖКУ. Также государство предоставляет им налоговые и пенсионные льготы.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.