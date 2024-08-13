В Татарстане проходят курсы боевой подготовки для контрактников

Фото: Мария Зверева

Под Казанью и в Нижнекамске проходят обязательные курсы боевой подготовки для контрактников перед отправкой в зону СВО. За 5 дней будущие бойцы должны освоить

три направления.

Для солдат проводят занятия по огневой и тактической специальной подготовке, а также медицине. Инструкторы учат работать в связке, управлять дронами, делятся житейским опытом — например, объясняют, как общаться с мирным населением.

— Подготовка неплохая, вообще все устраивает. И режим, и все приближено к боевым действиям, — делится впечатлениями военнослужащий с позывным «Шах».



— Наша задача — максимально дать навыки, знания для того, чтобы в особых условиях они были готовы к внештатным ситуациям, смогли сохранить жизнь себе и своим товарищам, — говорит руководитель ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ Татарстана Айрат Багавиев.

Напомним, в Татарстане продлили инициативу о выплатах в 100 тыс. рублей за привлечение кандидатов на военную службу по контракту. Участвовать в программе могут все желающие, достигшие 18 лет. Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны России.

Галия Гарифуллина