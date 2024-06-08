«Защита родины — священный долг»: учитель биологии из Татарстана выбрал службу по контракту

Александр Губеев — уроженц села Хозесаново, ушел в зону СВО, подписав контракт по собственному желанию в августе прошлого года. Служит водителем в Луганской области. Это его первый приезд в отпуск.

«Двадцать шесть лет преподавал биологию и химию в Хозесановской средней школе, одновременно в течение восьми лет преподавал биологию и химию в Чутеевской средней школе. Потому и выбрал себе позывной Биолог. Во время отпуска в родной школе организовали теплую встречу с коллегами и учениками. Я ответил на интересующие их вопросы. На военную службу по контракту пошел по собственному желанию. Нисколько не жалею об этом, потому что защита родины — священный долг каждого мужчины. Кто, кроме нас, страну защитит?» — заявил боец.

Супруги Губеевы воспитали троих детей. Вероника, которая много лет работала в сфере животноводства, теперь трудится продавцом в частном магазине в родном для нее соседнем селе Чутеево в Чувашии.



Старшая дочь Алина учится в ординатуре медицинского университета в Казани. Самый младший, Макар, окончил седьмой класс. Михаил в настоящее время проходит службу в рядах Вооруженных сил России в Волгоградской области и должен вернуться домой 15 июня. «Мне нужно прибыть в свою часть 10 июня, потому с сыном увидеться не сможем», — отметил Александр.



Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.