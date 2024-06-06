Жена бойца СВО: «Я уважаю его выбор»

45-летний Руслан Магданов из села Черемшан оправился служить на СВО год назад. Недавно его повысили до младшего сержанта и назначили командиром мотострелкового взвода. «На гражданке» он был начальником пожарной части МЧС Черемшанского района. Дома его ждет жена Татьяна, четверо детей и внучка.



— У него была бронь, но он с первых дней мобилизации рвался на фронт. Руслан все говорил, что пойдет, но я каждый раз переводила разговор на другую тему. Бронь у него была на полгода и автоматически продлевалась. И вот как раз подошло время, когда бронь заканчивалась, он пришел домой и говорит: «Я подписал контракт». Это было в мае 2023 года. Оказывается, он тогда уже начал проходить медосмотр, — рассказала жена бойца Татьяна Магданова.

Женщина работает медсестрой в Черемшанской ЦРБ, и Руслан Магданов специально проходил медосмотр в другом месте, поскольку супруга была против. Сейчас же она приняла решение мужа.

— Я уважаю его выбор. Он сказал: «Надо все это прекращать, я пойду, и это все закончится». Я считаю, он поступил правильно — сейчас он действительно на своем месте. Потом он планирует продолжать военную карьеру, даже хочет поступать в вуз Минобороны. Он хотел попасть в программу «Время героев», но без образования туда не берут. Так что придется учиться, — рассказала Татьяна.

По ее словам, муж не рассказывает о происходящем на фронте, но недавно признался, что получил ранение.

— Он даже оформлять его не стал. В него попал осколок, и он до сих пор в нем — в этом месте к нему даже магнит прилипает. Я говорю: «Будешь теперь, наверное, на всех металлодетекторах сигнал подавать». Да ему и некогда было оформлять это ранение — на нем обеспечение передовой продуктами, водой, вывод бойцов, — говорит Татьяна.

Недавно она выяснила, что мужа должны представить к награде и сейчас ждут оформления документов:

— Он вовремя заметил мину и обезвредил ее, когда ехал по маршруту. А так он каждую ночь ездит на передовую по полям и лесам, он очень хорошо ориентируется на местности и знает все безопасные маршруты. Проезжают они даже по болотам, а когда нужно, должны в кратчайшие сроки вырубить просеку, чтобы освободить себе дорогу.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.