Жена контрактника на СВО: «Я его просила передумать, а он сказал: «Я что, не мужчина?»

Гульнара из Новошешминского района Татарстана работает в одной из местных сельских школ уже больше двадцати лет. У нее дочь и пять сыновей, двое из которых заключили контракт с Министерством обороны РФ и ушли на СВО. В спецоперации принимает участие и муж Гульнары.



Старший сын подписал контракт в мае 2022 года. Пробыл на СВО четыре месяца и вернулся, а феврале этого года снова подписал контракт.

— Сейчас ему 36 лет. В армии служил кинологом. У него четверо детей — двое своих и двое приемных, от первого брака жены. Работал он на «Газели» водителем, возил товар в соседние города. Сейчас служит в Росгвардии пулеметчиком, — рассказала Гульнара.

После старшего сына на СВО ушел и глава семейства.

— Муж начал говорить, что тоже должен поехать. Я его отговаривала, все-таки мы уже не молодые. Скоро ему исполнится 58 лет. Периодически он со мной соглашался, потом снова говорил, что пойдет. А в один день пришел и сказал, что начал проходить медосмотр. Мне было очень непросто, я его просила передумать, пока еще не подписал контракт, а он сказал: «Я что, не мужчина? Решил и передумал? Не хозяин своему слову? Я хочу, чтобы ты меня не отговаривала, я хочу, чтобы ты меня поддержала в этом решении». Поддержала. Куда деться-то? — вспоминает Гульнара.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.